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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:41

Потоп оставил в западне пенсионера в Башкирии

Потоп оставил в западне пенсионера в Башкирии

25 июля 2024, 09:33
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В Сибае сильный ливень затопил участки в СНТ, сообщает Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям.

Дождевая вода, в частности, залила «Коллективные сады №3». Из-за подтопления в ловушке в четверг, 25 июля, оказался 83-летний пенсионер. Вызволять пожилого мужчину пришлось спасателям.

Сотрудники экстренной службы эвакуировали дедушку с участка и транспортировали до дома. Помощь медиков спасённому сельчанину не потребовалась.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Ранее спасатели помогли 75-летнему пенсионеру в Салавате. Мужчина отправился на заброшенные огороды за ягодами и угодил в открытый погреб, в результате сломав ногу. У горожанина, к счастью, оказался с собой телефон — мужчина вызвал 112 и дождался помощи.

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