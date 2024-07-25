Потоп оставил в западне пенсионера в Башкирии

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Дождевая вода, в частности, залила «Коллективные сады №3». Из-за подтопления в ловушке в четверг, 25 июля, оказался 83-летний пенсионер. Вызволять пожилого мужчину пришлось спасателям.
Сотрудники экстренной службы эвакуировали дедушку с участка и транспортировали до дома. Помощь медиков спасённому сельчанину не потребовалась.
Ранее спасатели помогли 75-летнему пенсионеру в Салавате. Мужчина отправился на заброшенные огороды за ягодами и угодил в открытый погреб, в результате сломав ногу. У горожанина, к счастью, оказался с собой телефон — мужчина вызвал 112 и дождался помощи.