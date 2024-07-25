Потоп оставил в западне пенсионера в Башкирии

Ранее спасатели помогли 75-летнему пенсионеру в Салавате. Мужчина отправился на заброшенные огороды за ягодами и угодил в открытый погреб, в результате сломав ногу. У горожанина, к счастью, оказался с собой телефон — мужчина вызвал 112 и дождался помощи.