Почему собаки «заражаются» от людей стрессом? Ученые выяснили причину!

Чтобы проверить эту теорию, ученые собрали 18 людей и их питомцев. Сначала они проверили уровень «оптимизма» у собак. В разных местах были расставлены миски, в некоторых из которых находились лакомства, а в других — нет. Собаки быстро научились различать эти места и бежали к мискам с лакомством быстрее, чем к пустым.