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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Почему собаки начинают грустить рядом с людьми в стрессе? Ученые выяснили причину!

Почему собаки «заражаются» от людей стрессом? Ученые выяснили причину!

25 июля 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney
Почему собаки начинают грустить рядом с людьми в стрессе? Ученые выяснили причину!
Владельцы четырехлапых давно подозревали, что их четвероногие друзья могут чувствовать их настроение. Но почему наши питомцы начинают грустить, когда мы испытываем стресс? Ученые из Бристольского университета наконец-то нашли ответ на этот вопрос.

Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что собаки могут считывать наше настроение. Они улавливают запахи, которые мы выделяем, когда находимся в состоянии стресса или грусти, и это влияет на их собственное эмоциональное состояние. Даже запах незнакомого человека может заставить животное чувствовать тревогу или грусть.

Тест на «оптимизм»

Чтобы проверить эту теорию, ученые собрали 18 людей и их питомцев. Сначала они проверили уровень «оптимизма» у собак. В разных местах были расставлены миски, в некоторых из которых находились лакомства, а в других — нет. Собаки быстро научились различать эти места и бежали к мискам с лакомством быстрее, чем к пустым.

После этого начался основной эксперимент. Животных подвергали воздействию запахов пота и дыхания людей, которые находились в состоянии покоя или стресса. Для создания стрессовой ситуации добровольцам предлагали решать сложные арифметические задачи.

Результаты оказались поразительными: собаки, которые чувствовали «стрессовые запахи», реже подходили к мискам, независимо от того, есть там лакомства или нет. Когда же запахи были нейтральными, питомцы сразу же направлялись к вкусной еде.

Эмоциональное заражение

Автор исследования, Зои Парр-Кортес, объясняет это явление как «эмоциональное заражение». Собаки жили с людьми на протяжении тысячелетий и научились перенимать их настроение. Это оказалось полезным для выживания, так как угроза, воспринимаемая одним членом группы, может быть важной и для остальных.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Собаки#Собака#КЦ
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