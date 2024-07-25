Почему собаки «заражаются» от людей стрессом? Ученые выяснили причину!

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что собаки могут считывать наше настроение. Они улавливают запахи, которые мы выделяем, когда находимся в состоянии стресса или грусти, и это влияет на их собственное эмоциональное состояние. Даже запах незнакомого человека может заставить животное чувствовать тревогу или грусть.
Чтобы проверить эту теорию, ученые собрали 18 людей и их питомцев. Сначала они проверили уровень «оптимизма» у собак. В разных местах были расставлены миски, в некоторых из которых находились лакомства, а в других — нет. Собаки быстро научились различать эти места и бежали к мискам с лакомством быстрее, чем к пустым.
После этого начался основной эксперимент. Животных подвергали воздействию запахов пота и дыхания людей, которые находились в состоянии покоя или стресса. Для создания стрессовой ситуации добровольцам предлагали решать сложные арифметические задачи.
Результаты оказались поразительными: собаки, которые чувствовали «стрессовые запахи», реже подходили к мискам, независимо от того, есть там лакомства или нет. Когда же запахи были нейтральными, питомцы сразу же направлялись к вкусной еде.
Автор исследования, Зои Парр-Кортес, объясняет это явление как «эмоциональное заражение». Собаки жили с людьми на протяжении тысячелетий и научились перенимать их настроение. Это оказалось полезным для выживания, так как угроза, воспринимаемая одним членом группы, может быть важной и для остальных.