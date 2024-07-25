От вредителей до супергероев: как дрессировка превращает крыс в спасателей!

Многие владельцы домашних питомцев даже не подозревают, какой потенциал скрывается в их маленьких пушистых питомцах. Крысы, как отмечают специалисты, являются одними из самых сообразительных хвостатых. Их интеллект часто сравнивают с интеллектом собак, что открывает широкие возможности для дрессировки. Они не только способны запоминать свое имя и откликаться на него, но и могут выполнять различные трюки и фокусы.