ООО «БАС»: Интенсив «Архипелаг» завершил работу на Сахалине

Владимир Маркин, директор по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“, также принял участие в „Архипелаге-2024“. Он рассказал, что в рамках мероприятия большое внимание было уделено работе с российскими регионами, федеральными игроками и теми, кто специализируется на операторских и эксплуатационных услугах. Вместе с ООО „БАС“ концерн будет заниматься развитием региональных рынков, предложением услуг и реализацией возможностей под ключ.