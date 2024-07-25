ООО «БАС»: Интенсив «Архипелаг» завершил работу на Сахалине

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Специалисты компании «БАС» разработали для гражданских учений, проходивших в рамках интенсива «Архипелаг», пятнадцать сценариев использования гражданских беспилотников. Наибольший интерес среди вызвал мониторинг лесных хозяйств и сельхозугодий, пишет transsibinfo.com.
На интенсиве также прошла панельная дискуссия экспертного сообщества с участием ООО «Аэролинк», АО «ФТК», ООО «БАС» и Фонда НТИ. Экспертами было отмечено, что результаты интенсива повлияют на федеральный рейтинг дронификации регионов. Сообщается, что лидеры данного рейтинга получат дополнительные преимущества для развития данной отрасли.
Заключительным этапом гражданских учений стала демонстрация навыков работы с беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что испытания дронов позволили отработать взаимодействие участников государственного гражданского заказа на беспилотные услуги. В учения были включены элементы экономической игры.
На полях «Архипелага 2024» состоялась презентация первого в России маркетплейса БПЛА Налетай.рф. Портал уже в течение ближайшего месяца начнет свою работу и позволит приобрести российский дрон или стать участником программ по льготному лизингу и государственному гражданскому заказу.
Компания «БАС» за время проведения интенсива заключила ряд соглашений о сотрудничестве. Вместе с ООО «Техноджет» компания планирует создать многоцелевой беспилотный самолет и заниматься внедрением и продвижением новейших разработок в области беспилотной авиации. Договор с ООО «СТРАТУС» позволит ООО «БАС» заниматься эксклюзивной дистрибуцией инженерного тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR и заниматься развитием системы подготовки кадров.
Владимир Маркин, директор по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“, также принял участие в „Архипелаге-2024“. Он рассказал, что в рамках мероприятия большое внимание было уделено работе с российскими регионами, федеральными игроками и теми, кто специализируется на операторских и эксплуатационных услугах. Вместе с ООО „БАС“ концерн будет заниматься развитием региональных рынков, предложением услуг и реализацией возможностей под ключ.