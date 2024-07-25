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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Можете ли вы найти разницу между ягуаром и леопардом?

Можете ли вы найти разницу между ягуаром и леопардом?

25 июля 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
Можете ли вы найти разницу между ягуаром и леопардом?
Разница между ягуаром и львом очевидна как божий день, но так ли легко различить леопарда от ягуара? Узнайте, чем отличаются эти изящные животные, и пройдите тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы отличаете их между собой.

Этих мощных зверей легко спутать друг с другом. И те, и другие — мускулистые хищники, устраивающие засады, а также обладатели пятнистой шерсти и схожей внешности. Многие склонны путать их или считать, что это одно и то же.

Больше и злее

Начнем с того, что ягуары обитают в Центральной и Южной Америке, где они являются самыми крупными кошками, в то время как леопарды — самые маленькие среди крупных кошек в своей среде обитания, найти этих зверей можно в Африке и Азии.

Ягуары крупнее и более громоздкие, их вес достигает 113 кг, в то время как геопард только 80 кг. У первых также огромные челюстные мышцы, зубы и самый мощный укус среди всех крупных кошек. Разница в размерах челюстей и тела, вероятно, объясняется тем, что они живут в разных условиях и, следовательно, им приходится охотиться на разную добычу.

Обе кошки — хорошие пловцы, но ягуары любят воду, в их рацион входят кайманы и анаконды — добыча, которая сама по себе является хищником и для подчинения которой требуется невероятная сила. Леопарды, как правило, избегают воды и не часто едят крокодилов, предпочитая оленей и других млекопитающих.

Ягуары крупнее и громоздче леопардовЯгуары крупнее и громоздче леопардов
Ягуары крупнее и громоздче леопардов
Фото: Изображение Midjourney

Королевские кошки

Можно сказать, что у этих двух животных тоже есть свои особенности характера. Ягуарам свойственно высокомерие африканских львов. Хотя они обычно не проявляют агрессии по отношению к людям, при встрече с человеком ягуар может «многое рассказать», зарычав в их сторону.

Леопарды же крайне злы, потому что они не являются королями в своих джунглях. Им приходится остерегаться более крупных хищников, таких, как львов. Но они также более спортивны — например, леопард может быстро затащить импалу на дерево.

Пятна на шерсти ягуаров и леопардов называются розочкамиПятна на шерсти ягуаров и леопардов называются розочками
Пятна на шерсти ягуаров и леопардов называются розочками
Фото: 1MI

Черные пантеры

Пятна на шерсти ягуаров и леопардов называются розочками — неровными черными кругами, напоминающими розы, с коричневато-коричневой серединкой. Они служат хорошей маскировкой для хищников, когда они передвигаются по деревьям или другой растительности. У леопардов более мелкие и менее сложные розочки, которые расположены ближе друг к другу.

И леопарды, и ягуары могут быть черными, эту мутацию часто называют «черной пантерой». Окраска обусловлена геном, который вырабатывает избыток пигмента, называемого меланином.

Тест: насколько хорошо вы различаете леопарда от ягуара?

Проверьте себя и узнайте, насколько хорошо вы запомнили, чем отличаются друг от друга ягуар и леопард!

#Ольга Харина#Тесты#Животные#Дикое животное#Дикие животные#КЦ
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