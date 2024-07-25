Можете ли вы найти разницу между ягуаром и леопардом?

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Этих мощных зверей легко спутать друг с другом. И те, и другие — мускулистые хищники, устраивающие засады, а также обладатели пятнистой шерсти и схожей внешности. Многие склонны путать их или считать, что это одно и то же.
Начнем с того, что ягуары обитают в Центральной и Южной Америке, где они являются самыми крупными кошками, в то время как леопарды — самые маленькие среди крупных кошек в своей среде обитания, найти этих зверей можно в Африке и Азии.
Ягуары крупнее и более громоздкие, их вес достигает 113 кг, в то время как геопард только 80 кг. У первых также огромные челюстные мышцы, зубы и самый мощный укус среди всех крупных кошек. Разница в размерах челюстей и тела, вероятно, объясняется тем, что они живут в разных условиях и, следовательно, им приходится охотиться на разную добычу.
Обе кошки — хорошие пловцы, но ягуары любят воду, в их рацион входят кайманы и анаконды — добыча, которая сама по себе является хищником и для подчинения которой требуется невероятная сила. Леопарды, как правило, избегают воды и не часто едят крокодилов, предпочитая оленей и других млекопитающих.
Можно сказать, что у этих двух животных тоже есть свои особенности характера. Ягуарам свойственно высокомерие африканских львов. Хотя они обычно не проявляют агрессии по отношению к людям, при встрече с человеком ягуар может «многое рассказать», зарычав в их сторону.
Леопарды же крайне злы, потому что они не являются королями в своих джунглях. Им приходится остерегаться более крупных хищников, таких, как львов. Но они также более спортивны — например, леопард может быстро затащить импалу на дерево.
Пятна на шерсти ягуаров и леопардов называются розочками — неровными черными кругами, напоминающими розы, с коричневато-коричневой серединкой. Они служат хорошей маскировкой для хищников, когда они передвигаются по деревьям или другой растительности. У леопардов более мелкие и менее сложные розочки, которые расположены ближе друг к другу.
И леопарды, и ягуары могут быть черными, эту мутацию часто называют «черной пантерой». Окраска обусловлена геном, который вырабатывает избыток пигмента, называемого меланином.
Проверьте себя и узнайте, насколько хорошо вы запомнили, чем отличаются друг от друга ягуар и леопард!