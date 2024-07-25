Можете ли вы найти разницу между ягуаром и леопардом?

Ягуары крупнее и более громоздкие, их вес достигает 113 кг, в то время как геопард только 80 кг. У первых также огромные челюстные мышцы, зубы и самый мощный укус среди всех крупных кошек. Разница в размерах челюстей и тела, вероятно, объясняется тем, что они живут в разных условиях и, следовательно, им приходится охотиться на разную добычу.