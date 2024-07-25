Корпорация МСП увеличила объем льготной лизинговой поддержки почти в два раза

Программа льготного лизинга позволяет бизнесменам получить сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей по ставкам 6–8 процентов на срок от 13 месяцев до 7 лет. Платежи начинаются после поставки оборудования. Использование поручительства РГО позволяет приобрести станки с первоначальным взносом в ноль процентов. Заявку на участие в программе можно подать дистанционно на цифровой платформе МСП.РФ.