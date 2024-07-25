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Корпорация МСП увеличила объем льготной лизинговой поддержки почти в два раза

Корпорация МСП увеличила объем льготной лизинговой поддержки почти в два раза

25 июля 2024, 08:09
Фото: 1MI
Дочерняя структура КМСП «МСП Лизинг» по итогам первого полугодия 2024 года увеличила объем льготного лизинга для малого производственного бизнеса до двух миллиардов рублей, что почти в два раза превышает показатели прошлого года.

Лидерами по использованию программы среди регионов стали Московская область, сумма сделок в которой составила 293 миллиона рублей, Санкт-Петербург (179 миллионов), Челябинская (102 миллиона), Калужская (98 миллионов) и Свердловская области (80 миллионов). Среди отраслей лидерство у машиностроения и металлообработки, на которую приходится 48% контрактов. Об этом пишет ТАСС.

Гендиректор корпорации Александр Исаевич заявил, что Корпорация МСП продолжит лизинговую поддержку предприятий, занимающихся обновлением и расширением своего производства. Он подчеркнул, что малое и среднее предпринимательство является драйвером развития экономики, поэтому их поддержка очень важна. Исаевич добавил, что данная программа помогает компаниям приобрести необходимые станки и другое оборудование по низким ставкам.

Программа льготного лизинга позволяет бизнесменам получить сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей по ставкам 6–8 процентов на срок от 13 месяцев до 7 лет. Платежи начинаются после поставки оборудования. Использование поручительства РГО позволяет приобрести станки с первоначальным взносом в ноль процентов. Заявку на участие в программе можно подать дистанционно на цифровой платформе МСП.РФ.

Данная программа осуществляется при поддержке Минэкономразвития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России.

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