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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Карьер «Юбилейный» в Башкирии оказался подтоплен после сильных дождей

Карьер «Юбилейный» в Башкирии оказался подтоплен после сильных дождей

25 июля 2024, 14:52
Фото: МЧС по РБ.
С месторождения экстренно эвакуировали сотрудников, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Очевидцы сообщают о подтоплении месторождения «Юбилейный» в Хайбуллинском районе республики. Подтопление связывают с обильными осадками, которые не прекращаются на территории муниципалитета уже в течение двух суток.

Кроме того, по информации тг-канала «Моя Уфа», из-за неблагоприятных погодных условий произошло обрушение в шахте горнопромышленного предприятия. Находившихся там сотрудников якобы экстренно эвакуировали оттуда минувшей ночью.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, работы были прекращены в связи с резким сбором воды в чаше карьер. Отмечается, что в результате подтопления никто не пострадал. Воду откачивают. Ситуация находится на контроле ведомства.

Видео: МЧС по РБ.
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