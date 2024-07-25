Карьер «Юбилейный» в Башкирии оказался подтоплен после сильных дождей

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Очевидцы сообщают о подтоплении месторождения «Юбилейный» в Хайбуллинском районе республики. Подтопление связывают с обильными осадками, которые не прекращаются на территории муниципалитета уже в течение двух суток.
Кроме того, по информации тг-канала «Моя Уфа», из-за неблагоприятных погодных условий произошло обрушение в шахте горнопромышленного предприятия. Находившихся там сотрудников якобы экстренно эвакуировали оттуда минувшей ночью.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, работы были прекращены в связи с резким сбором воды в чаше карьер. Отмечается, что в результате подтопления никто не пострадал. Воду откачивают. Ситуация находится на контроле ведомства.