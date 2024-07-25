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Директор лифтовой компании «потерял» ₽15 млн от налоговой

Директор лифтовой компании «потерял» ₽15 млн от налоговой

25 июля 2024, 06:28
Фото: 1MI
Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение против мужчины, который скрывал доходы своей компании, чтобы избежать уплаты налогов, сообщает прокуратура РБ.

В Стерлитамаке прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении директора ООО «РУСКО ЛИФТ», который обвиняется в сокрытии денежных средств и имущества организации для уклонения от уплаты налогов.

По версии следствия, у компании образовалась недоимка по налогам в размере почти 8 миллионов рублей. Чтобы избежать принудительного списания этой суммы с арестованных счетов, директор с мая по декабрь 2022 года умышленно скрывал доходы фирмы на сумму более 15,4 миллиона рублей.

Для достижения своей цели он направлял распорядительные письма о перечислении оплат непосредственно контрагентам, минуя расчетные счета своей организации. Это действие было предпринято с полным осознанием наличия задолженности перед налоговой службой.

Несмотря на собранные доказательства, обвиняемый не признал свою вину и продолжает настаивать на своей правоте. Уголовное дело уже направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

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