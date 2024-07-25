Директор лифтовой компании «потерял» ₽15 млн от налоговой

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В Стерлитамаке прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении директора ООО «РУСКО ЛИФТ», который обвиняется в сокрытии денежных средств и имущества организации для уклонения от уплаты налогов.
По версии следствия, у компании образовалась недоимка по налогам в размере почти 8 миллионов рублей. Чтобы избежать принудительного списания этой суммы с арестованных счетов, директор с мая по декабрь 2022 года умышленно скрывал доходы фирмы на сумму более 15,4 миллиона рублей.
Для достижения своей цели он направлял распорядительные письма о перечислении оплат непосредственно контрагентам, минуя расчетные счета своей организации. Это действие было предпринято с полным осознанием наличия задолженности перед налоговой службой.
Несмотря на собранные доказательства, обвиняемый не признал свою вину и продолжает настаивать на своей правоте. Уголовное дело уже направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.