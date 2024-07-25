Директор лифтовой компании «потерял» ₽15 млн от налоговой

По версии следствия, у компании образовалась недоимка по налогам в размере почти 8 миллионов рублей. Чтобы избежать принудительного списания этой суммы с арестованных счетов, директор с мая по декабрь 2022 года умышленно скрывал доходы фирмы на сумму более 15,4 миллиона рублей.