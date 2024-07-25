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«Башмедь» прокомментировала ситуацию с подтоплением карьера в Башкирии

«Башмедь» прокомментировала ситуацию с подтоплением карьера в Башкирии

25 июля 2024, 16:17
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.
В компании рассказали о причинах эвакуации сотрудников из карьера и рудника.

ООО «Башкирская медь» не подтвердила информацию об обрушении на руднике. По информации компании, в настоящий момент на месторождении «Юбилейное» специалисты реализуют комплекс работ по откачиванию воды.

Подтопление, возникшее на месторождении, объясняют сильными дождями, которые прошли по территории муниципалитета в минувшие дни. Сотрудники на фоне неблагоприятных погодных условий были эвакуированы из карьера и подземного рудника.

Карьер «Юбилейный» в Башкирии оказался подтоплен после сильных дождей
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Отмечается, что решение о возобновлении работ в карьере и на подземном руднике будет принято после экспертной оценки технических служб для безопасного ведения горных работ. Кроме того, подчеркивается, что за время вынужденного простоя выплаты сотрудникам будут сохранены в полном объеме.

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