«Башмедь» прокомментировала ситуацию с подтоплением карьера в Башкирии

Отмечается, что решение о возобновлении работ в карьере и на подземном руднике будет принято после экспертной оценки технических служб для безопасного ведения горных работ. Кроме того, подчеркивается, что за время вынужденного простоя выплаты сотрудникам будут сохранены в полном объеме.