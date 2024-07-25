Башкирию топит

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Два участка дорог оказались подтоплены водой из-за сильных дождей, которые ранее прошли по Баймакскому району республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, перелив не превышает 15 см, в связи с чем техника может спокойно двигаться по дорогам. Угрозы для населения подтопление не несет. Отмечается, что вода постепенно уходит на фоне прекращения осадков.
При этом силы и средства Главного управления пребывают в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, которые синоптики прогнозируют в течение ближайших суток.
Напомним, ранее подтопление произошло подтопление на месторождении «Юбилейное», в связи с чем оттуда экстренно были эвакуированы сотрудники ООО «Башмедь», работавшие на карьере и подземном руднике.