Башкирию топит

Два участка дорог оказались подтоплены водой из-за сильных дождей, которые ранее прошли по Баймакскому району республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, перелив не превышает 15 см, в связи с чем техника может спокойно двигаться по дорогам. Угрозы для населения подтопление не несет. Отмечается, что вода постепенно уходит на фоне прекращения осадков.