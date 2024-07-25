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Updated Сегодня, 16:39

Башкирию топит

Башкирию топит

25 июля 2024, 16:37
Фото: 1MI
Ситуация с подтоплением дорог в Баймакском районе находится на контроле МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Два участка дорог оказались подтоплены водой из-за сильных дождей, которые ранее прошли по Баймакскому району республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, перелив не превышает 15 см, в связи с чем техника может спокойно двигаться по дорогам. Угрозы для населения подтопление не несет. Отмечается, что вода постепенно уходит на фоне прекращения осадков.

При этом силы и средства Главного управления пребывают в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, которые синоптики прогнозируют в течение ближайших суток.

Напомним, ранее подтопление произошло подтопление на месторождении «Юбилейное», в связи с чем оттуда экстренно были эвакуированы сотрудники ООО «Башмедь», работавшие на карьере и подземном руднике.

Видео: МЧС по РБ
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