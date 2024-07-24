В Уфе перекрыли Зининский путепровод во второй раз за месяц

Напомним, 24 июля в 23:00 в городе открывается Шакшинский мост — путепровод полностью закрывали почти на две недели из-за капитального ремонта. Между тем сразу после открытия переправы введены особые скоростные ограничения, двигаться по мосту можно будет не быстрее, чем со скоростью в 20 км/ч. Впереди запланировано закрыть переправу ещё как минимум два раза. По неподтверждённой информации, случится это уже осенью.