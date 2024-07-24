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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 05:48

В Уфе перекрыли Зининский путепровод во второй раз за месяц

В Уфе перекрыли Зининский путепровод во второй раз за месяц

24 июля 2024, 05:44
Фото: Минтранс РБ
Водителям почти неделю предстоит мириться с ограничениями на транспортной артерии, сообщили в мэрии города.

В столице Башкирии временно закрыли движение двум крайним полосам Зининского путепровода. Речь идёт об участке от М-5 до примыкания к Нагаевскому шоссе — порядка 240 м — там будут проводиться дорожные работы.

Действовать ограничения будут с 24 по 30 июля. Власти башкирской столицы просят водителей заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок.

В июле это уже второе перекрытие автодороги. Ранее администрация закрывала для движения тот же участок.

Шакшинский мост откроют медленно в Уфе
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Напомним, 24 июля в 23:00 в городе открывается Шакшинский мост — путепровод полностью закрывали почти на две недели из-за капитального ремонта. Между тем сразу после открытия переправы введены особые скоростные ограничения, двигаться по мосту можно будет не быстрее, чем со скоростью в 20 км/ч. Впереди запланировано закрыть переправу ещё как минимум два раза. По неподтверждённой информации, случится это уже осенью.

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