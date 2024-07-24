В Нижнем Новгороде на месте бывшей свалки может появиться парк

Главную трудность при рекультивации зачастую составляют ошибки в проектной документации и недостаточно качественно проведенные изыскательские работы. Специалисты ООО «СитиЛюкс» уже получили необходимый для оперативной доработки таких проектных решений опыт. Так, при уничтожении полигона в Первомайске необходимо было повторно организовать изыскания: итогом стало увеличение объема вырос на 5%, а массы — на 102%. Корректировка проекта продолжалась около полугода, при этом сроки исполнения работ остались прежними. Наряду с этим были зафиксированы сложности с кадрами. Новые автомобили приобрели, но не удалось найти на них водителей. Строительство М-12 и другие объективные причины потребовали привлечения многих работников. Не спасли от нехватки водителей ни рост зарплаты, ни предоставляемое жилье в Нижнем Новгороде, ни бесплатное питание. В такой ситуации подрядчик решил перевозить отходы на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки и использовать участок на данном полигоне как перевалочную базу. При этом к концу выполнения работ все свалочные массы были доставлены на полигон. После проведения экспертизы отходы были отнесены к 5-му классу опасности, что позволяло сделать такое решение безопасным для населения и законным для контролирующих органов. По итогам такой проделанной работы удалось уложиться в указанные контрактом сроки даже в условиях увеличения объемов вывозимого мусора.