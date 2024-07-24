В Нижнем Новгороде на месте бывшей свалки может появиться парк

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Расчищенный от отходов полигон теперь не представляет вреда для местных жителей. Территорию в рамках госконтракта убирало ООО «СитиЛюкс» по заказу Министерства экологии Нижегородской области, пишет newsnn.ru.
Проектная организация выступила с предложением использовать инновационный для нашей страны метод рекультивации полигона, позволяющий вернуть территорию в обиход без значительных ограничений в формах эксплуатации и без больших расходов. Власти региона утвердили такой вариант.
Технология сепарации свалочных масс с обработкой и последующей обратной отсыпкой полученного грунта-рекультиванта позволила сформировать каркас. Поверх грунта-рекультиванта был уложен плодородный грунт и засеян растительный слой. Свалочные массы, которые не прошли проверку на безопасность, были переданы на лицензированный полигон.
Директор «СитиЛюкс» Андрей Товт рассказал, что до чистых грунтов в некоторых местах удавалась докопаться только на 5-6 метров ниже проектной отметки. Он сообщил и о некоторых опасных находках, таких как снаряды, мина, граната, для работы с которыми пришлось задействовать саперов.
В итоге в тело свалки удалось утилизировать примерно 80% свалочных масс получилось вернуть на участок. На данный момент они представляют собой безопасный грунт-рекультивант, практически безвредный для человека и природы.
Рекультивация Шуваловской свалки проводилась в рамках реализации национального проекта «Экология». Из федерального бюджета на такую деятельность направили 940 миллионов рублей, из регионального добавили 830 миллионов рублей. Работы удалось завершить ранее обозначенного срока.
На VIII Всероссийском съезде операторов твердых коммунальных отходов (ТКО) участники назвали ликвидацию Шуваловской свалки «отдельной гордостью» региона. Свалку удалили из перечня объектов накопленного вреда.
Новую технологию сепарации и утилизацию отсевов свалочных масс в грунт-рекультивант «СитиЛюкс» начала использовать и на других объектах.
Главную трудность при рекультивации зачастую составляют ошибки в проектной документации и недостаточно качественно проведенные изыскательские работы. Специалисты ООО «СитиЛюкс» уже получили необходимый для оперативной доработки таких проектных решений опыт. Так, при уничтожении полигона в Первомайске необходимо было повторно организовать изыскания: итогом стало увеличение объема вырос на 5%, а массы — на 102%. Корректировка проекта продолжалась около полугода, при этом сроки исполнения работ остались прежними. Наряду с этим были зафиксированы сложности с кадрами. Новые автомобили приобрели, но не удалось найти на них водителей. Строительство М-12 и другие объективные причины потребовали привлечения многих работников. Не спасли от нехватки водителей ни рост зарплаты, ни предоставляемое жилье в Нижнем Новгороде, ни бесплатное питание. В такой ситуации подрядчик решил перевозить отходы на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки и использовать участок на данном полигоне как перевалочную базу. При этом к концу выполнения работ все свалочные массы были доставлены на полигон. После проведения экспертизы отходы были отнесены к 5-му классу опасности, что позволяло сделать такое решение безопасным для населения и законным для контролирующих органов. По итогам такой проделанной работы удалось уложиться в указанные контрактом сроки даже в условиях увеличения объемов вывозимого мусора.
Эксперты и участники рынка на VIII съезде региональных операторов ТКО призвали власти региона оказать содействие в более тщательной подготовке проектных решений при уничтожении объектов накопленного вреда и доработке нормативной базы. Они считают, что такие меры помогут ускорить выполнение работы и сократить затраты на них.
При таких условиях у местных жителей появится больше вариантов для выбора, каким образом использовать в будущем новые рекультивируемые участки земли.