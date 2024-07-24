В Башкирии ожидают рост зарплат

На данный момент, с 1 января 2024 года, МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Однако с учетом районного коэффициента в 15%, установленного в Башкортостане, фактический МРОТ для жителей республики не должен быть ниже 22 128 рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, при одобрении нового предложения Минтруда, жители республики могут ожидать увеличения МРОТ на 1 312 рублей или примерно на 5,9%.