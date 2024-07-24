В Башкирии ожидают рост зарплат

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Согласно новому предложению Минтруда, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц. Это изменение вызвано необходимостью адаптации МРОТ к текущим экономическим условиям и обеспечению достойного уровня жизни для граждан.
На данный момент, с 1 января 2024 года, МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Однако с учетом районного коэффициента в 15%, установленного в Башкортостане, фактический МРОТ для жителей республики не должен быть ниже 22 128 рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, при одобрении нового предложения Минтруда, жители республики могут ожидать увеличения МРОТ на 1 312 рублей или примерно на 5,9%.
Это увеличение затронет множество социальных выплат и пособий, которые зависят от величины МРОТ. В частности, это может повлиять на размеры пособий по безработице, материнского капитала и других социальных выплат, что сделает их более ощутимыми для населения.
Эксперты отмечают, что повышение МРОТ также может привести к улучшению условий труда для работников низкоквалифицированных профессий и повысить их мотивацию.
— Работодатели будут вынуждены пересмотреть свои зарплатные политики и обеспечить конкурентоспособные условия для привлечения кадров, — добавляют эксперты.