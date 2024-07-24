Страховая компания отказала вдове погибшего мобилизованного из Башкирии

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Мужчина должен был прибыть в военную часть в Чебаркуле, однако так и не достиг своего назначения. Вместо этого он сел в вагон эшелона «Казань-Миллерово», где его тело было обнаружено поздно вечером на железнодорожной станции Сызрань-1.
Эксперты не нашли признаков насильственной смерти, однако рядом с телом были найдены шесть пустых бутылок водки. Анализ крови показал высокое содержание спирта — 3,7 промилле, что свидетельствует о том, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения до бессознательного состояния.
Несмотря на трагические обстоятельства, страховая компания АО «Страховое общество газовой промышленности» отказала вдове мобилизованного бойца и троим его детям в выплате 6 миллионов рублей. Это решение вызвало возмущение и недовольство у семьи покойного, которая рассчитывала на поддержку после потери кормильца.
Следователь-криминалист военного следственного отдела по Самарскому гарнизону рассмотрел материалы проверки и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти.
Согласно выводам заключения эксперта № С/30-т филиала № ФГКУ «111 Главный Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» смерть наступила в результате острого отравления этиловым спиртом, что не подлежит страховому случаю.