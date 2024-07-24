Страховая компания отказала вдове погибшего мобилизованного из Башкирии

Мужчина должен был прибыть в военную часть в Чебаркуле, однако так и не достиг своего назначения. Вместо этого он сел в вагон эшелона «Казань-Миллерово», где его тело было обнаружено поздно вечером на железнодорожной станции Сызрань-1.