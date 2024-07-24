Сколько стоит выжить в Башкирии

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По данным Башкортостанстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в республике в июне 2024 года составила 5 848 рублей на одного человека. Этот показатель ставит Башкортостан на седьмое место среди регионов Приволжского федерального округа. На первом месте находится Пермский край с показателем 6 346 рублей, а на последнем — Республика Мордовия с 5 244 рублями.
Уфа, столица республики, демонстрирует несколько более высокую стоимость — 5 930 рублей. В других городах республики ситуация выглядит следующим образом: Нефтекамск — 5 651 рубль, Сибай — 5 848 рублей и Стерлитамак — 5 580 рублей.
Что такое условный (минимальный) набор продуктов питания?
Это перечень товаров, который необходим для удовлетворения базовых потребностей человека в питании. Он включает такие продукты, как хлеб, молоко, мясо, овощи и фрукты. Данные о стоимости этого набора помогают оценить уровень жизни населения и инфляционные процессы в стране.
Кроме того, статистика показывает динамику потребительских цен на молоко в республике. В июне 2024 года цена за литр молока составила 72,50 рубля, что значительно выше по сравнению с июнем 2023 года (66,34 рубля). В Уфе цена достигает 75,23 рубля за литр, в Нефтекамске — 71,24 рубля, в Сибае — 69,06 рубля и в Стерлитамаке — 66,38 рубля.
— Эти изменения подчеркивают растущие цены на основные продукты питания и необходимость мониторинга ситуации для обеспечения доступности продовольствия для населения республики, — считают эксперты.