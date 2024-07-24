Сколько стоит выжить в Башкирии

Кроме того, статистика показывает динамику потребительских цен на молоко в республике. В июне 2024 года цена за литр молока составила 72,50 рубля, что значительно выше по сравнению с июнем 2023 года (66,34 рубля). В Уфе цена достигает 75,23 рубля за литр, в Нефтекамске — 71,24 рубля, в Сибае — 69,06 рубля и в Стерлитамаке — 66,38 рубля.