Шакшинский мост открывают в Уфе досрочно

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Как указал сити-менеджер у себя в соцсетях, ограничения на проезд по мосту снимут в 16:00 в среду, 24 июля. Изначально власти города были намерены разрешить использование путепровода с 23:00 24 июля.
— Завершили все запланированные работы немного раньше, — пояснил градоначальник.
Ранее Мавлиев уже допускал, что Шакшинский мост могут открыть раньше намеченного срока. Такое поручение он давал 11 июля в ходе инспектирования работ на переправе.
Перед объявлением об открытии моста власти башкирской столицы выдержали паузу. Так, утром 24 июля в ответ на запрос корреспондента Mkset слухи о досрочном снятии ограничений мэрия не подтвердила, но и не стала опровергать.
Напомним, на переправе в первое время после открытия будет действовать ограничение по скорости — не быстрее 20 км/ч.