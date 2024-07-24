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Шакшинский мост открывают в Уфе досрочно

Шакшинский мост открывают в Уфе досрочно

24 июля 2024, 10:51
Фото: мэрия Уфы
Проезд по многострадальной переправе станет доступен на семь часов раньше, сообщает мэр города Ратмир Мавлиев.

Как указал сити-менеджер у себя в соцсетях, ограничения на проезд по мосту снимут в 16:00 в среду, 24 июля. Изначально власти города были намерены разрешить использование путепровода с 23:00 24 июля.

— Завершили все запланированные работы немного раньше, — пояснил градоначальник.

Ранее Мавлиев уже допускал, что Шакшинский мост могут открыть раньше намеченного срока. Такое поручение он давал 11 июля в ходе инспектирования работ на переправе.

Перед объявлением об открытии моста власти башкирской столицы выдержали паузу. Так, утром 24 июля в ответ на запрос корреспондента Mkset слухи о досрочном снятии ограничений мэрия не подтвердила, но и не стала опровергать.

Шакшинский мост откроют по графику
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Напомним, на переправе в первое время после открытия будет действовать ограничение по скорости — не быстрее 20 км/ч.

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