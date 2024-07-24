Рост цен Башкирии интереснее ядерной войны

Помимо роста цен и финансовых мошенников, в исследовании также упоминаются такие тревожности, как диверсии и атаки БПЛА, ядерная эскалация и возможный военный конфликт с НАТО. Однако для Башкортостана именно вопросы экономической стабильности остаются на первом плане.