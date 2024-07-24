Полицейские вернули собаку за $500 хозяйке в Башкирии

Стражи порядка вскоре отыскали подозреваемую — ей оказалась 53-летняя жительница Уфы. Уфимка с первого взгляда, видимо, полюбила пёсика и захотела оставить его себе. По пути домой горожанка успела купить собаке новый поводок и корм, однако питомца с новой хозяйкой быстро разлучили. Собаку вернули потерпевшей, похитительницу — задержали. Ей теперь грозит уголовная ответственность.