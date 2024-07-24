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Даму с дорогой собачкой ограбили под Уфой

Полицейские вернули собаку за $500 хозяйке в Башкирии

24 июля 2024, 06:45
Фото: 1MI

Даму с дорогой собачкой ограбили под Уфой

Похититель украл питомца на вокзале, сообщили в Управлении МВД на транспорте по Приволжью.

В Уфе транспортные полицейские расследовали похищение тибетского спаниеля. Расстроенная хозяйка рассказала полицейским, что её любимца по кличке Полкан украла неизвестная женщина.

Владелица собаки находилась на станции Иглино, когда пёс сорвался с поводка на радость похитительнице. Спаниель умчался через пути в сторону отбывающей электрички. Пассажирка поезда быстро схватила животное и забежала в отбывающий состав.

Стражи порядка вскоре отыскали подозреваемую — ей оказалась 53-летняя жительница Уфы. Уфимка с первого взгляда, видимо, полюбила пёсика и захотела оставить его себе. По пути домой горожанка успела купить собаке новый поводок и корм, однако питомца с новой хозяйкой быстро разлучили. Собаку вернули потерпевшей, похитительницу — задержали. Ей теперь грозит уголовная ответственность.

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Тибетский спаниель считается дорогостоящей породой. Цена таких щенков в России может достигать ₽45 000. Именно в эту сумму и был оценен ущерб от грабежа.

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