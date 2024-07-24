Полицейские вернули собаку за $500 хозяйке в Башкирии

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Уфе транспортные полицейские расследовали похищение тибетского спаниеля. Расстроенная хозяйка рассказала полицейским, что её любимца по кличке Полкан украла неизвестная женщина.
Владелица собаки находилась на станции Иглино, когда пёс сорвался с поводка на радость похитительнице. Спаниель умчался через пути в сторону отбывающей электрички. Пассажирка поезда быстро схватила животное и забежала в отбывающий состав.
Стражи порядка вскоре отыскали подозреваемую — ей оказалась 53-летняя жительница Уфы. Уфимка с первого взгляда, видимо, полюбила пёсика и захотела оставить его себе. По пути домой горожанка успела купить собаке новый поводок и корм, однако питомца с новой хозяйкой быстро разлучили. Собаку вернули потерпевшей, похитительницу — задержали. Ей теперь грозит уголовная ответственность.
Тибетский спаниель считается дорогостоящей породой. Цена таких щенков в России может достигать ₽45 000. Именно в эту сумму и был оценен ущерб от грабежа.