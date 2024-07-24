Почему ленивцы такие медленные? Узнайте самые удивительные факты!

Шанс встретить ленивца в дикой природе крайне мал, так как они редко покидают свои укрытия на верхушках деревьев. Однако если такое случится, стоит держаться от них на расстоянии. Эти существа обычно полагаются на свой камуфляж для защиты от хищников, но при угрозе они могут использовать свои острые когти и зубы для самозащиты. Несмотря на медлительность, они обладают удивительной силой и могут нанести серьёзные раны.