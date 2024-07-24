«Отец года» обманул чиновников на ₽450 000 в Башкирии

В Туймазинском районе многодетный отец, не имея никакого отношения к воспитанию своих детей, оформил документы для получения государственной помощи на покупку жилья. В апреле 2023 года мужчина приобрел квартиру в кредит, а затем подал заявление на выплату 450 000 рублей, указав, что у него трое несовершеннолетних детей.