Мужчина погиб под молоковозом в Башкирии

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Сотрудники Госавтоинспекции Республики Башкортостан проводят расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июля 2024 года в Буздякском районе.
По предварительным данным, около 15:00 на 1356 км автодороги М-5 «Урал» 38-летний водитель легкового автомобиля Lada Xray не справился с управлением и столкнулся со встречным молоковозом КамАЗ.
В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия. Его пассажир, получивший различные травмы, был срочно доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Состояние пострадавшего уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Также задействованы другие экстренные службы для обеспечения безопасности дорожного движения и ликвидации последствий аварии.