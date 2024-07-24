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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 12:39

Мужчина погиб под молоковозом в Башкирии

Мужчина погиб под молоковозом в Башкирии

24 июля 2024, 11:54
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
В результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» один человек погиб, а его пассажир получил серьезные травмы, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Сотрудники Госавтоинспекции Республики Башкортостан проводят расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июля 2024 года в Буздякском районе.

По предварительным данным, около 15:00 на 1356 км автодороги М-5 «Урал» 38-летний водитель легкового автомобиля Lada Xray не справился с управлением и столкнулся со встречным молоковозом КамАЗ.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия. Его пассажир, получивший различные травмы, был срочно доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Состояние пострадавшего уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Также задействованы другие экстренные службы для обеспечения безопасности дорожного движения и ликвидации последствий аварии.

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