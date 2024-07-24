Можно ли брать собаку на пляж?

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Летом многие из нас стремятся провести время на пляже, наслаждаясь солнцем и прохладной водой. Владельцы собак не редко берут питомцев с собой. Но можно ли это сделать?
Для начала давайте определимся, где вообще можно появляться с питомцем. Согласно правилам МЧС, на организованных пляжах, предназначенных для купания людей, нахождение с любыми животными запрещено. Исключение составляют только собаки-поводыри. Это требование обусловлено санитарными нормами и заботой о безопасности отдыхающих.
Зачем такие ограничения? Представьте себе пляж, полный людей, среди которых кто-то может быть аллергиком или просто бояться собак. Кроме того, животное может проявить агрессию или случайно поранить кого-то. Поэтому на организованных пляжах собаки — нежелательные гости.
Если вы решите нарушить правила и приведете пушистого на организованный пляж, будьте готовы к штрафам. Их размер зависит от региона. В Москве, например, он составляет до 2000 рублей. В Санкт-Петербурге штрафы варьируются от 500 до 1000 рублей.
Если вы хотите поплавать вместе с собакой, существуют специальные бассейны для питомцев. В таких местах можно безопасно купаться вместе с четырехлапым, не нарушая правил и не беспокоя других людей. Для записи на занятия в таких бассейнах вам потребуется ветеринарный паспорт животного со всеми необходимыми прививками.
Если вы хотите провести время с собакой рядом с пляжем, это вполне возможно. Главное — следить за питомцем, чтобы он не пересекал границу организованной зоны отдыха. В разных регионах действуют свои правила, касающиеся нахождения животных в общественных местах. Например, в Уфе собаки должны быть на поводке и в наморднике в таких местах, как магазины, детские площадки и пляжи.
Еще один вариант — это выбирать дикие пляжи, где купание людей запрещено (это должно быть подтверждено соответствующей табличкой на берегу).
Тем не менее, стоит помнить, что такие места могут быть небезопасными для самого человека: риск подхватить инфекцию или наткнуться на острые камни на дне водоема здесь значительно выше. К тому же здесь тоже есть некоторые нюансы.
На первый взгляд кажется, что купание после обработки — это мелочь. Но на самом деле, это серьезное нарушение инструкции.
Большинство препаратов, такие как капли, наносятся на холку и постепенно распределяются по коже, создавая защитный барьер. Он уничтожает паразитов и предотвращает их укусы, что снижает риск передачи заболеваний.
Если вы помоете собаку сразу после нанесения капель, препарат не успеет впитаться в кожу и его эффективность значительно снизится. Производители рекомендуют выждать минимум 24 часа перед тем, как позволить собаке плавать в водоеме, и 48 часов перед мытьем с шампунем. В противном случае, возможно, придется наносить капли снова, что может привести к передозировке и, как следствие, к отравлению питомца.
Многие препараты для защиты от блох и клещей содержат инсектоакарициды — яды, такие как фипронил, имидаклоприд и перметрин. Эти вещества могут оставаться на шерсти и попадать в воду при купании.
Исследования показывают, что водоемы, где купаются домашние животные, часто загрязнены этими токсичными веществами. Эти химикаты могут нанести серьезный вред экосистеме водоемов. Например, исчезновение дафний (водных блох) из-за ядов в воде приводит к исчезновению рыб, которые их едят, что в свою очередь нарушает всю пищевую цепочку.
— Количества имидаклоприда, необходимого для обработки собаки среднего размера, достаточно, чтобы убить 60 миллионов пчел, — говорит Дэйв Гоулсон, профессор биологии в университете Сассекса.
Это подтверждает, насколько эти вещества опасны для мелких беспозвоночных и земноводных, таких как головастики.
Если вы все-таки решили взять собаку на пляж, важно соблюдать несколько простых правил: