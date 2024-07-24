Можно ли брать собаку на пляж?

Если вы хотите провести время с собакой рядом с пляжем, это вполне возможно. Главное — следить за питомцем, чтобы он не пересекал границу организованной зоны отдыха. В разных регионах действуют свои правила, касающиеся нахождения животных в общественных местах. Например, в Уфе собаки должны быть на поводке и в наморднике в таких местах, как магазины, детские площадки и пляжи.