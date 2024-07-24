Мигранты без прав таксовали в Уфе

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Двоих таксистов-нелегалов задержали в Уфе. Так, 23 июля инспекторы остановили 29-летнего водителя Lada Vesta — гражданин ближнего зарубежья возил пассажиров, не имея водительских прав.
Ещё одного нарушителя задержали в Ленинском районе городе 24 июля — 36-летний иностранец на «Киа Рио» таксовал с водительскими правами своей страны, которые в России не признаются. Водитель решил «разрулить» ситуацию и предложил ₽1,5 тысячи сотрудникам, чем только ухудшил своё положение — полицейские доложили обо всём начальству и вызвали следователей. Теперь нарушителю грозит уголовное дело.
Напомним, операция «Такси» стартовала в регионе 22 июля. В ГАИ Башкирии Mkset сообищили, что с начала проведения мероприятий было выявлено уже 150 нарушений ПДД таксистами.