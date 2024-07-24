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Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:21

Мигранты без прав таксовали в Уфе

Мигранты без прав таксовали в Уфе

24 июля 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney
В столице Башкирии продолжаются массовые облавы на перевозчиков, сообщили в ГАИ республики.

Двоих таксистов-нелегалов задержали в Уфе. Так, 23 июля инспекторы остановили 29-летнего водителя Lada Vesta — гражданин ближнего зарубежья возил пассажиров, не имея водительских прав.

Ещё одного нарушителя задержали в Ленинском районе городе 24 июля — 36-летний иностранец на «Киа Рио» таксовал с водительскими правами своей страны, которые в России не признаются. Водитель решил «разрулить» ситуацию и предложил ₽1,5 тысячи сотрудникам, чем только ухудшил своё положение — полицейские доложили обо всём начальству и вызвали следователей. Теперь нарушителю грозит уголовное дело.

Напомним, операция «Такси» стартовала в регионе 22 июля. В ГАИ Башкирии Mkset сообищили, что с начала проведения мероприятий было выявлено уже 150 нарушений ПДД таксистами.

В Уфе будут ловить нелегалов на такси
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