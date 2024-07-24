Мигранты без прав таксовали в Уфе

Ещё одного нарушителя задержали в Ленинском районе городе 24 июля — 36-летний иностранец на «Киа Рио» таксовал с водительскими правами своей страны, которые в России не признаются. Водитель решил «разрулить» ситуацию и предложил ₽1,5 тысячи сотрудникам, чем только ухудшил своё положение — полицейские доложили обо всём начальству и вызвали следователей. Теперь нарушителю грозит уголовное дело.