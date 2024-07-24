Лучшие влажные корма для кошек: что выбрать для своего питомца?

Влажный корм для кошек не только лакомство, но и важный источник питательных веществ. В отличие от сухих кормов, которые считаются полнорационными, влажные часто воспринимаются как дополнительное питание. Однако можно ли их использовать в качестве основного источника питания? Эксперты из VKI (Австрийский институт продуктового исследования) и Stiftung Warentest (Немецкий институт потребительских испытаний) решили это выяснить.