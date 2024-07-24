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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Лучшие влажные корма для кошек: что выбирать для своего питомца?

Лучшие влажные корма для кошек: что выбрать для своего питомца?

24 июля 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney
Лучшие влажные корма для кошек: что выбирать для своего питомца?
Ваш питомец заслуживает только самого лучшего, но как выбрать правильный влажный корм среди множества предложений? Эксперты из Австрии и Германии провели исследование, которое поможет вам сделать правильный выбор!

Влажный корм для кошек не только лакомство, но и важный источник питательных веществ. В отличие от сухих кормов, которые считаются полнорационными, влажные часто воспринимаются как дополнительное питание. Однако можно ли их использовать в качестве основного источника питания? Эксперты из VKI (Австрийский институт продуктового исследования) и Stiftung Warentest (Немецкий институт потребительских испытаний) решили это выяснить.

Методика исследования

В исследовании были использованы как местные, так и международные бренды. Образцы выбирались с учетом их популярности среди потребителей и разнообразия в составе (например, с мясом, рыбой, субпродуктами и т. д.).

Эксперты провели детальный анализ химического состава каждого образца, включая:

  • Оценка количества и качества белков, необходимых для поддержания мышечной массы и общего здоровья.
  • Анализ источников жиров и их соответствия рекомендуемым нормам для поддержания энергетического баланса и здоровья кожи и шерсти.
  • Проверка наличия и количества витаминов (A, D, E, группы B и др.) и минералов (кальция, фосфора, магния, железа и др.), которые критичны для нормального функционирования организма кошки.

Полученные данные сравнивались с рекомендованными нормами питательных веществ для кошек, установленными Европейской федерацией производителей еды для домашних животных (FEDIAF).

Цели исследования

Основная цель исследования заключалась в том, чтобы определить, могут ли влажные корма полностью заменить сухие в рационе кошек или они должны использоваться только в качестве дополнения. Это особенно важно для владельцев, предпочитающих кормить кошек влажными продуктами из-за их вкусовых качеств или удобства использования.

Фото: Изображение Midjourney

 

Результаты исследования

Самыми сбалансированными по составу оказались следующие бренды:

  • Sheba с индейкой
  • Purina One с курицей и зеленой фасолью
  • Whiskas с птицей в соусе
  • Felix, тунец в желе
  • Animonda vom Feinsten Adult mit Pute und Kaninchen с индейкой и курицей
  • Mjamjam с курицей, морковью и кошачьей мятой

Эти марки содержат все необходимые питательные вещества, и их можно использовать в качестве основного питания.

Другие результаты

Среднюю оценку получил Vitakraft Poésie, курица, овощи. В то время как Purina Gourmet (паштет из курицы), Benevo (веганский) и Miamor (паштет с фазаном) показали более низкие результаты. Особенно веганский корм оказался с ощутимым недостатком полезных соединений.

Важные параметры

В ходе тестирования также измеряли важные показатели, такие как уровень рН, содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, а также катионно-анионный баланс, которые помогают предотвратить образование камней в почках.

Кроме того, продукты проверяли на наличие потенциально вредных элементов, таких как мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, а также на отсутствие глютена, маркированных как безглютеновые. Важным аспектом тестирования было также подтверждение соответствия ДНК компонентов корма видам, указанным на упаковке, и проверка на отсутствие нежелательных примесей.

— Цена не всегда является показателем качества. Многие факторы влияют на стоимость, включая объемы производства. Чем больше масштаб, тем ниже себестоимость, — делают выводы эксперты.
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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Кошки#Кошка#Приручение животных#КЦ
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