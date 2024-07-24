Лучшие влажные корма для кошек: что выбрать для своего питомца?

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Влажный корм для кошек не только лакомство, но и важный источник питательных веществ. В отличие от сухих кормов, которые считаются полнорационными, влажные часто воспринимаются как дополнительное питание. Однако можно ли их использовать в качестве основного источника питания? Эксперты из VKI (Австрийский институт продуктового исследования) и Stiftung Warentest (Немецкий институт потребительских испытаний) решили это выяснить.
В исследовании были использованы как местные, так и международные бренды. Образцы выбирались с учетом их популярности среди потребителей и разнообразия в составе (например, с мясом, рыбой, субпродуктами и т. д.).
Эксперты провели детальный анализ химического состава каждого образца, включая:
Полученные данные сравнивались с рекомендованными нормами питательных веществ для кошек, установленными Европейской федерацией производителей еды для домашних животных (FEDIAF).
Основная цель исследования заключалась в том, чтобы определить, могут ли влажные корма полностью заменить сухие в рационе кошек или они должны использоваться только в качестве дополнения. Это особенно важно для владельцев, предпочитающих кормить кошек влажными продуктами из-за их вкусовых качеств или удобства использования.
Самыми сбалансированными по составу оказались следующие бренды:
Эти марки содержат все необходимые питательные вещества, и их можно использовать в качестве основного питания.
Среднюю оценку получил Vitakraft Poésie, курица, овощи. В то время как Purina Gourmet (паштет из курицы), Benevo (веганский) и Miamor (паштет с фазаном) показали более низкие результаты. Особенно веганский корм оказался с ощутимым недостатком полезных соединений.
В ходе тестирования также измеряли важные показатели, такие как уровень рН, содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, а также катионно-анионный баланс, которые помогают предотвратить образование камней в почках.
Кроме того, продукты проверяли на наличие потенциально вредных элементов, таких как мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, а также на отсутствие глютена, маркированных как безглютеновые. Важным аспектом тестирования было также подтверждение соответствия ДНК компонентов корма видам, указанным на упаковке, и проверка на отсутствие нежелательных примесей.
— Цена не всегда является показателем качества. Многие факторы влияют на стоимость, включая объемы производства. Чем больше масштаб, тем ниже себестоимость, — делают выводы эксперты.