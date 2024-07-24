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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Когда в Башкирии будет тепло сообщили синоптики

Когда в Башкирии будет тепло сообщили синоптики

24 июля 2024, 08:39
Фото: 1MI
Жара, судя по всему, возвращаться в республику в ближайшее время не собирается — следует из прогноза синоптиков на неделю.

Относительно привычная летняя погода установилась в некоторых частях региона — в том числе в Уфе — лишь 24 июля. В этот день синоптики пообещали 24°С тепла. Между тем дожди пока отступать не намерены. МЧС разослало предупреждения о крайне сильных ливнях в ряде районов Башкирии 25 июля.

Согласно прогнозу погоды Башгидрометцентра, обильные осадки выпадут и 26 июля. Синоптики также пообещали град, грозы и сильный ветер. Температура воздуха в эти дни будет держаться на отметках +8°С… +13°С ночью и +14°С… +19°С в дневное время.

В прогнозе «Яндекс Погоды» на 10 дней также пока не обещается наступление сухой и ясной погоды.

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