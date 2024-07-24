Когда в Башкирии будет тепло сообщили синоптики

Относительно привычная летняя погода установилась в некоторых частях региона — в том числе в Уфе — лишь 24 июля. В этот день синоптики пообещали 24°С тепла. Между тем дожди пока отступать не намерены. МЧС разослало предупреждения о крайне сильных ливнях в ряде районов Башкирии 25 июля.