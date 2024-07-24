Когда в Башкирии будет тепло сообщили синоптики

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Относительно привычная летняя погода установилась в некоторых частях региона — в том числе в Уфе — лишь 24 июля. В этот день синоптики пообещали 24°С тепла. Между тем дожди пока отступать не намерены. МЧС разослало предупреждения о крайне сильных ливнях в ряде районов Башкирии 25 июля.
Согласно прогнозу погоды Башгидрометцентра, обильные осадки выпадут и 26 июля. Синоптики также пообещали град, грозы и сильный ветер. Температура воздуха в эти дни будет держаться на отметках +8°С… +13°С ночью и +14°С… +19°С в дневное время.
В прогнозе «Яндекс Погоды» на 10 дней также пока не обещается наступление сухой и ясной погоды.