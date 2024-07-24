Кальянный рэп и проект Пугачёвой: что известно о прошлом «Шамана»

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
За свою карьеру будущий «Шаман» успел сменить несколько стилей и направлений. Его первое появления на телевидении состоялось ещё в 2013 году, но замечать певца долгое время отказывались.
В разное время Дронов занимался то поп-музыкой, то альтернативой, а некоторые из его ранних треков музыкальные критики причисляют к «кальянному рэпу».
«Новые известия» проследили за музыкально путём исполнителя и подробно рассказали о вехах его творчества. Подробнее читайте на сайте портала.