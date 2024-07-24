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Updated Сегодня, 12:14

Кальянный рэп и проект Пугачёвой: что известно о прошлом «Шамана»

Кальянный рэп и проект Пугачёвой: что известно о прошлом «Шамана»

24 июля 2024, 12:01
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Исполнитель «самых русских» песен продолжает приковывать к себе общественное внимание. Внезапное появление «нового Газманова» сопровождалось стремительным и головокружительным успехом. Однако «патриотическая тема» в творчестве Ярослава Дронова появилась далеко не сразу.

За свою карьеру будущий «Шаман» успел сменить несколько стилей и направлений. Его первое появления на телевидении состоялось ещё в 2013 году, но замечать певца долгое время отказывались.

В разное время Дронов занимался то поп-музыкой, то альтернативой, а некоторые из его ранних треков музыкальные критики причисляют к «кальянному рэпу».

«Новые известия» проследили за музыкально путём исполнителя и подробно рассказали о вехах его творчества. Подробнее читайте на сайте портала.

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#Общество#Музыка#Артисты#Шаман#Патриотизм#Песни#Исполнители
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