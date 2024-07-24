Какие фильмы и сериалы жители Башкирии смотрели чаще всего в первой половине 2024-го

Как отмечается в исследовании, за последний год жители Башкирии стали чаще смотреть фильмы и сериалы: время просмотра контента в регионе увеличилось на 27% за январь–июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — январем-июнем 2023 года.