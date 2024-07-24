Какие фильмы и сериалы жители Башкирии смотрели чаще всего в первой половине 2024-го

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
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Updated Сегодня, 10:33
Также аналитики выяснили, контент с участием каких актеров и в каких жанрах смотрели чаще всего, и на сколько больше времени жители республики стали уделять просмотру видеоконтента.
Аналитики связывают рост смотрения контента в прошедшем полугодии с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы. Это, в свою очередь, повысило интерес россиян к просмотру контента на стриминговых платформах.
Как отмечается в исследовании, за последний год жители Башкирии стали чаще смотреть фильмы и сериалы: время просмотра контента в регионе увеличилось на 27% за январь–июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — январем-июнем 2023 года.
В топ-5 по просмотрам среди жителей Башкирии вошли следующие проекты:
Также самыми популярными жанрами среди жителей республики стали: детско-семейный контент, боевик и драма. Одним из самых популярных актеров, фильмы и сериалы с участием которых чаще всего смотрели жители Башкирии, стал Владимир Сычёв.
Среди жителей России самым популярным жанром первого полугодия 2024 года стала комедия, россияне отдавали предпочтение легким жанрам. Одними из самых просматриваемых проектов среди россиян стали следующие сериалы: «Успешный», «Вернуть любой ценой», «Черное солнце», «Курьеры», «Обоюдное согласие» и «Дядя Леша», а также реалити по сериалу «Клиника счастья. Реалити». Россияне стали чаще смотреть фильмы и сериалы отечественного производства — по итогам первого квартала 2024 года их объем вырос на более чем 55%.
[1] Исследование проводилось среди аудитории KION в возрасте от 14 до 65 лет для того чтобы уточнить предпочтения пользователей ресурса.