Как разнообразить жизнь ваших кошек и котов, если они заскучали

Иногда мы можем заметить, с какой тоской на нас смотрят братья наши меньшие. Причина их хандры состоит в том, что им может всё наскучить, совсем как человеку! Как же им помочь в этом случае? Читайте дальше наши рекомендации чтобы узнать, как разнообразить и улучшить жизнь ваших любимцев

Когда погода становится теплее и мы проводим больше времени на свежем воздухе, наши маленькие пушистики все чаще остаются дома одни. Хоть кошки и независимые существа, они всё равно могут заскучать без должного внимания, что приводит к деструктивному поведению или агрессии. Чтобы сделать жизнь вашей кошки более весёлой и интересной, попробуйте следующие советы. Разноуровневые полки Установите полки для кошек на разной высоте по всему дому. Нахождение на какой-либо высоте позволяет им наслаждаться окружающим миром и чувствовать себя в безопасности. Это не только стимулирует умственную деятельность, но и удовлетворяет ее природный инстинкт наблюдения. Игрушки Прикрепите кошачьи игрушки к одежде, и пусть ваша кошка гоняется за ними. Регулярно меняйте их местоположение, чтобы поддерживать интерес своего питомца. Предоставление разнообразных игрушек поможет вашей кошке занять себя и не даст ей заскучать с одним и тем же. Кошачья мята Выращивайте кошачью мяту или другие растения, полезные для ваших четвероногих товарищей, в своем саду или в квартире, чтобы животное могла их грызть. Известно, что кошачья мята оказывает стимулирующее воздействие на кошек и может стать для них источником развлечения и расслабления. Выращивайте кошачью мяту Фото: Изображение Midjourney Удовлетворение охотничьих навыков Прячьте лакомства по всему дому или в сухом корме, чтобы кот мог «поохотиться». Вы также можете прятать их любимые игрушки или играть с ними в прятки. Это пробуждает их естественные охотничьи инстинкты и стимулирует умственную деятельность в поисках награды. Дрессировка Используйте вкусные лакомства в качестве награды за хорошее поведение, например, за пользование лотком для мусора или выполнение команд. Кошки могут даже научиться разным трюкам, если проявлять терпение и последовательность. Дрессировка не только развивает ум вашего домашнего зверька, но и укрепляет связь между вами. Двойные неприятности Подумайте о том, чтобы завести другую кошку в качестве компаньона для уже существующего пушистого сожителя. Кошки — социальные домашние животные, и их знакомство друг с другом может значительно улучшить их поведение. Наличие такого же хвостатого друга может обеспечить вашей кошке социальное взаимодействие и время для игр, уменьшая скуку и одиночество. Объятия Этим представителям фауны необходимо общение со своими владельцами. Проводите с ними как можно больше времени для игр и обнимайте их, чтобы питомец был счастлив и доволен. Физическая привязанность и время для игр имеют решающее значение для установления вашей связи и обеспечения ее вниманием и любовью, в которых она нуждается. Читайте также: В Башкирии построят центр лечения людей с помощью животных Скрытые факты о кошках и собаках: как сделать своего питомца счастливым? Почему морская свинка — лучший маленький питомец для вашего дома