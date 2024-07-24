Как правильно воспитывать котенка: все, что нужно знать новичкам

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Когда дело касается воспитания котенка, многие новички совершают типичные ошибки, которые могут негативно сказаться на будущем поведении животного. В этом материале мы собрали советы и рекомендации экспертов, которые помогут вам избежать этих ошибок и вырастить настоящего пушистого друга.
Котенок — это как ребенок, только с шерстью и хвостом. С рождения до двух месяцев малыши находятся под опекой матери, учатся социализироваться и настраивать отношения. В этот период важно обеспечить им безопасность и комфорт.
Уход за новорожденными животными требует внимания, особенно если они остались без матери. Вот несколько подробных советов, как ухаживать за малышами в первые недели их жизни:
Регулярно обращайтесь к ветеринару для осмотров и консультаций. Это поможет обеспечить здоровье и правильное развитие ваших питомцев. Также обсудите с ветеринаром, когда начинать вакцинацию.
Когда котенок готов к переезду в новый дом, постарайтесь минимизировать стресс. Сохраните привычный режим дня и приема пищи, возьмите часть подстилки с запахом мамы. Это поможет малышу быстрее адаптироваться к новым условиям.
Как только малыш освоился в новом доме, важно позаботиться о его безопасности. Изолируйте его в комнате или домике, если не можете следить за ним. Приучение к переноске начинайте с коротких периодов и постепенно увеличивайте время.
До 4 месяцев питомец будет активно расти, играть и много спать. Устанавливайте режим кормления и игры. Важно следить за полноценным и сбалансированным питанием, а также избегать стрессовых ситуаций.
Одной из первых задач будет приучение к лотку. Следите за ним и помогайте находить туалет. Если не успели, используйте салфетку с запахом мочи, чтобы направить его в нужное место. Хвалите котенка за успешное посещение лотка.
— Если животное тыкать носом в ее мочу, дубасить его, то вы получите только обратный эффект. Психология кошки строится на том, что, по ее мнению, она всегда права. На все действия, которые она совершает, у животного в голове имеется совершенно четкая причина. Если она писает не туда, куда поставлен лоток, то значит, человек выбрал неправильный наполнитель или поставил грязную коробку, — напоминает фелинолога Ангелины Сиротиной.
Примерно в возрасте 5-6 месяцев котенок начинает проявлять естественное поведение — точить когти. Это необходимый процесс для поддержания здоровья лап. Важно приучить хвостатого к использованию когтеточки, чтобы он не выбирал для этого мебель или другие предметы в доме. Вот несколько советов, как это сделать:
Выбор: найдите когтеточку, которая будет подходить вашему любимцу по размеру и структуре. Существуют различные типы: вертикальные, горизонтальные, в виде дерева, с искусственной или натуральной корой. Попробуйте несколько вариантов, чтобы узнать, какая из них ему больше нравится.
Размещение: поставьте когтеточку в месте, где котенок часто бывает. Это может быть рядом с его кормушкой, в игровой зоне или в проходе, где он обычно ходит. Важно, чтобы когтеточка была всегда доступна.
Использование приманок: чтобы привлечь внимание к когтеточке, используйте спреи с ароматом валерианы или мяты.
Поощрение: каждый раз, когда котенок начинает точить когти, хвалите его и давайте ему лакомство. Это поможет создать положительную ассоциацию с использованием когтеточки.
Терпение: не ожидайте, что пушистик сразу поймет, зачем нужна когтеточка. Это может занять некоторое время.
В возрасте 4-5 месяцев котенок активно изучает окружающий мир. Позвольте ему исследовать различные поверхности, играть с пакетами и коробками. Это поможет развить координацию и навыки выживания. Однако не пытайтесь начинать играть с малышом руками.
— Когда он маленький, это всегда очень весело и классно, а главное, безопасно для владельца. Но когда котенок вырастает, игра становится навязчивой и жесткой. Взрослая кошка начинает нападать из-за угла на ноги человека. Причем, как правило, страдают наиболее уязвимые члены семьи: бабушки, дети, которые не могут дать отпор кошке, — рассказала Людмила Коникова.
Если же кошка все-таки активно проявляется агрессию, старайтесь переключать ее на игрушки-дразнилки, при этом хвалите, когда она играет с ними.
После вакцинации можно начать приучение к поводку и прогулкам. Начните с теплого времени года и не спускайте хвостатого с рук, пока он не почувствует себя уверенно.
Если у вас есть возможность познакомить котенка с другими кошками, делайте это постепенно. Некоторые породы, такие как сиамские, могут быть ревнивыми, поэтому будьте осторожны.
— Очень важно в период от двух до восьми недель социализировать котенка. Его нужно брать на руки, желательно, чтобы это делали разные люди: мужчины, женщины, дети, чтобы котята знакомились с многообразием этого мира. Это важно для того, чтобы, когда котят забрали в семью, они не проявляли агрессии к ее членам, — рассказала Людмила Коникова.
В Европе существуют специализированные детские сады для котят, где проводится социализация, знакомство с окружающим миром, игры и обучение использованию лотка.