Как правильно воспитывать котенка: все, что нужно знать новичкам

Выбор: найдите когтеточку, которая будет подходить вашему любимцу по размеру и структуре. Существуют различные типы: вертикальные, горизонтальные, в виде дерева, с искусственной или натуральной корой. Попробуйте несколько вариантов, чтобы узнать, какая из них ему больше нравится.

Размещение: поставьте когтеточку в месте, где котенок часто бывает. Это может быть рядом с его кормушкой, в игровой зоне или в проходе, где он обычно ходит. Важно, чтобы когтеточка была всегда доступна.

Использование приманок: чтобы привлечь внимание к когтеточке, используйте спреи с ароматом валерианы или мяты.

Поощрение: каждый раз, когда котенок начинает точить когти, хвалите его и давайте ему лакомство. Это поможет создать положительную ассоциацию с использованием когтеточки.