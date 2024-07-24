Гнев небес обрушится на Башкирию

Прогноз погоды в Башкирии на четверг, 25 июля, вряд ли кого-то обрадует. Как считают местные синоптики, завтра погода в Башкирии и Уфе будет больше напоминать наказание небес, а не их благодать. В течение всей ночи и дня, вплоть до 20:00 четверга, в Башкирии будет ненастная летняя погода — ветер, грозы и дожди. Скорость порывов ветра местами будет достигать 16 м/с. При этом на улице будет явно свежо. Ночью температура воздуха упадёт до +10С°, а днём вряд ли прогреется выше +18С°.