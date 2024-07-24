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Posted 24 июля, 19:02

Published 24 июля, 19:02

Modified 24 июля, 19:04

Updated 24 июля, 19:04

Гнев небес обрушится на Башкирию

Гнев небес обрушится на Башкирию

24 июля 2024, 19:02
Грозы, дожди, ветер и всё остальное, за что никто не любит лето — в прогнозе погоды на завтра в Уфе и Башкортостане от местных синоптиков.

Прогноз погоды в Башкирии на четверг, 25 июля, вряд ли кого-то обрадует. Как считают местные синоптики, завтра погода в Башкирии и Уфе будет больше напоминать наказание небес, а не их благодать. В течение всей ночи и дня, вплоть до 20:00 четверга, в Башкирии будет ненастная летняя погода — ветер, грозы и дожди. Скорость порывов ветра местами будет достигать 16 м/с. При этом на улице будет явно свежо. Ночью температура воздуха упадёт до +10С°, а днём вряд ли прогреется выше +18С°.

Прогноз погоды в Уфе на четверг, 25 июля, в целом, не отличается от общерегионального. Завтра погода в Уфе будет промозглой. Ожидаются осадки при температуре воздуха днём +16С°…+18°С°.

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