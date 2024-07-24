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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Шакшинский мост в Уфе пережил первый час-пик после открытия

«Дождались!» Уфимцы делятся первыми отзывами от вновь открытого Шакшинского моста

24 июля 2024, 14:29
Фото: мэрия Уфы

Шакшинский мост в Уфе пережил первый час-пик после открытия

Многострадальную переправу частично открыли 24 июля.

Напомним, мост через реку Уфу, соединявший микрорайон Шакша с остальной частью города был закрыт больше двух недель. Закрытие переправы, по мнению многих горожан, создало настоящий транспортный коллапс: на самой близкой альтернативе — Восточном выезде — водителям пришлось стоять в многокилометровых пробках, а в общественный транспорт местами совершенно не справлялся с возросшей нагрузкой.

Изначально открыть одну из сторон переправы собирались в 23:00, однако за 7 часов до планируемого времени мэр города сообщил, что ограничения снимут уже в 16:00. Между тем для автомобилей сразу ввели другой запрет — по мосту пока что нельзя двигаться быстрее 20 км/ч. Первые водители уже проехались по переправе и поделились своими впечатлениями.

— Ну наконец-то! — радуется пользователь соцсетей.
— Так быстро время пролетело, — заметила Кристина И.
— Сказали, что раньше запустят — и сделали… Хоть на намного, но всё равно приятно, — написал уфимец Хамит Н.
— Стоят триноги с обеих сторон. Будьте внимательны, не превышайте, — указал внимательный автолюбитель.

Некоторые горожане всё же восторженные отзывы попридержали. Сохранение ряда ограничений и продолжающиеся работы на второй половине моста, из-за которых в каждую сторону у водителей имеется лишь по одной полосе, автолюбителей удручает.

— Все радуются, а про 20 км/ч и две полосы — ни слова, — сетует Владимир Т.

Впрочем, многие, кажется, с этим уже смирились: «ну хоть что-то».

Видео: мэрия Уфы

Встречаются и другие претензии. В частности, зоркие глаза уфимцев обратили внимание на новый асфальт, в котором они тоже нашли причины для возмущения.

— Новый мост с новым асфальтом, а едут ещё медленнее чем по старому и с ямами.
— Кто делает ставки? Надолго такой новый асфальт? Я думаю, месяц — и так же дыры будут.

Открытие моста немного разгрузило трафик на остальных дорогах: по данным «2Гис» и сервиса «Яндекс Карты», серьёзных проблем на Восточном выезде и Шакшинском мосту не наблюдалось. Лишь изредка небольшие участки становились «оранжевыми», свидетельствуя о средних заторах. В целом ситуацию с пробками 24 июля оба сервиса оценили на 4 из 10 баллов.

Отметим, что в одно время с открытием моста начали «ходить по-старому» и автобусные маршруты, которые были вынуждены перестраивать свои маршруты из-за перекрытий.

— С 16:00 24 июля движение по маршрутам №35к, 139, 165 и 432а, 378п было возобновлено. Движение осуществляется по прежней схеме и расписанию, — сообщили в Минтрансе региона.
Шакшинский мост открывают в Уфе досрочно
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