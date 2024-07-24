«Дождались!» Уфимцы делятся первыми отзывами от вновь открытого Шакшинского моста

Изначально открыть одну из сторон переправы собирались в 23:00, однако за 7 часов до планируемого времени мэр города сообщил, что ограничения снимут уже в 16:00. Между тем для автомобилей сразу ввели другой запрет — по мосту пока что нельзя двигаться быстрее 20 км/ч. Первые водители уже проехались по переправе и поделились своими впечатлениями.