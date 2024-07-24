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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Детям запретили выгуливать собак в Башкирии

Детям запретили выгуливать собак в Башкирии

24 июля 2024, 06:22
Фото: 1MI
Несовершеннолетним придётся ждать возраста получения паспорта, чтобы погулять с большим любимцем, сообщили в Курултае Республики Башкортостан.

«Потенциально опасных» собак в Башкирии можно будет выгуливать лишь с 14 лет — соответствующие поправки вступили в силу на территории региона с июля. При этом один человек сможет сопровождать не более одного питомца.

Как пояснили депутаты, речь идёт о собаках выше 30 см. Для начали действовать и ряд других ограничений: согласно закреплённому порядку, свободно передвигаться таким животным можно будет только в пределах огороженного участка владельца. В остальных местах — исключительно в наморднике и на поводке.

При этом закон предусматривает ряд исключений: на специально надрессированных собак-поводырей, которые сопровождают инвалидов по зрению, ограничения не накладываются.

— Нарушение указанных правил влечет за собой ответственность, предусмотренную КоАП Республики Башкортостан. Ответственность предполагает штрафы в дифференцированном размере для граждан, должностных и юридических лиц, — пояснил спикер Константин Толкачёв.

Мужчина застрял в скале из-за шпица
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Ранее Mkset рассказывал о том, как хозяин собаки из Башкирии застрял в щели скалы, пытаясь вызволить своего питомца. Вытаскивать мужчину и его любимца пришлось спасателям.

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