Детям запретили выгуливать собак в Башкирии

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
«Потенциально опасных» собак в Башкирии можно будет выгуливать лишь с 14 лет — соответствующие поправки вступили в силу на территории региона с июля. При этом один человек сможет сопровождать не более одного питомца.
Как пояснили депутаты, речь идёт о собаках выше 30 см. Для начали действовать и ряд других ограничений: согласно закреплённому порядку, свободно передвигаться таким животным можно будет только в пределах огороженного участка владельца. В остальных местах — исключительно в наморднике и на поводке.
При этом закон предусматривает ряд исключений: на специально надрессированных собак-поводырей, которые сопровождают инвалидов по зрению, ограничения не накладываются.
— Нарушение указанных правил влечет за собой ответственность, предусмотренную КоАП Республики Башкортостан. Ответственность предполагает штрафы в дифференцированном размере для граждан, должностных и юридических лиц, — пояснил спикер Константин Толкачёв.
Ранее Mkset рассказывал о том, как хозяин собаки из Башкирии застрял в щели скалы, пытаясь вызволить своего питомца. Вытаскивать мужчину и его любимца пришлось спасателям.