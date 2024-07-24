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Буцаев: Медотходы класса А отнесут к ТКО и передадут регоператорам

Буцаев: Медотходы класса А отнесут к ТКО и передадут регоператорам

24 июля 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney
Медицинские отходы класса А планируют отнести к категории твердых коммунальных отходов и передать региональным операторам, которые будут осуществлять их перевозку. Соответствующий законопроект, в подготовке которого участвовал Российский экологический оператор (РЭО), рассмотрят в Госдуме.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев пояснил, что медицинские отходы класса А занимают 80% в общем объеме медотходов. Они попадают в поток ТКО, так как это безопасные отходы: например, халаты, бахилы и маски, перчатки, мебель, постельные принадлежности, канцелярия. Ежегодно образуется около двух миллионов тонн такого мусора, передает 56orb.ru.

В проекте закона о регулировании сферы обращения с медицинскими отходами предлагается с 1 июля 2025 года передавать региональным операторам медотходы класса А как ТКО. В законопроекте также говорится о требованиях к утилизации и учету медотходов, сообщил Буцаев.

Уточняется, что медицинские отходы классов Б и В являются уже эпидемиологически опасными. Это, например, загрязненные биологическими материалами инструменты, отходы лабораторий и так далее. Их необходимо обеззараживать, обезвреживать и после этого направлять в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.

К классу Г относятся токсикологически опасные отходы: ртутьсодержащие предметы, отходы фармацевтических производств, отходы от эксплуатации оборудования. Правительство РФ составит перечень медотходов класса Г, которые после обезвреживания и паспортизации будут передаваться федеральному оператору по обращению с отходами I–II классов опасности, в отношении остальных отходов будут действовать общие правила.

Отходы класса Д представляют собой радиоактивные отходы и будут передаваться национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.

В законопроекте говорится, что кабмин установит требования к порядку оказания услуг по транспортированию и обезвреживанию медотходов, а также к оборудованию, на котором будет осуществляться такая работа.

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