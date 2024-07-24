Буцаев: Медотходы класса А отнесут к ТКО и передадут регоператорам

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Гендиректор РЭО Денис Буцаев пояснил, что медицинские отходы класса А занимают 80% в общем объеме медотходов. Они попадают в поток ТКО, так как это безопасные отходы: например, халаты, бахилы и маски, перчатки, мебель, постельные принадлежности, канцелярия. Ежегодно образуется около двух миллионов тонн такого мусора, передает 56orb.ru.
В проекте закона о регулировании сферы обращения с медицинскими отходами предлагается с 1 июля 2025 года передавать региональным операторам медотходы класса А как ТКО. В законопроекте также говорится о требованиях к утилизации и учету медотходов, сообщил Буцаев.
Уточняется, что медицинские отходы классов Б и В являются уже эпидемиологически опасными. Это, например, загрязненные биологическими материалами инструменты, отходы лабораторий и так далее. Их необходимо обеззараживать, обезвреживать и после этого направлять в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.
К классу Г относятся токсикологически опасные отходы: ртутьсодержащие предметы, отходы фармацевтических производств, отходы от эксплуатации оборудования. Правительство РФ составит перечень медотходов класса Г, которые после обезвреживания и паспортизации будут передаваться федеральному оператору по обращению с отходами I–II классов опасности, в отношении остальных отходов будут действовать общие правила.
Отходы класса Д представляют собой радиоактивные отходы и будут передаваться национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.
В законопроекте говорится, что кабмин установит требования к порядку оказания услуг по транспортированию и обезвреживанию медотходов, а также к оборудованию, на котором будет осуществляться такая работа.