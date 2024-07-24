Буцаев: Медотходы класса А отнесут к ТКО и передадут регоператорам

Уточняется, что медицинские отходы классов Б и В являются уже эпидемиологически опасными. Это, например, загрязненные биологическими материалами инструменты, отходы лабораторий и так далее. Их необходимо обеззараживать, обезвреживать и после этого направлять в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.