Банк заблокировал мой перевод

Отмечается, что перевод будет приостановлен даже в случае, когда клиент будет настаивать на нём либо предпринимать попытки повторно провести его в период действия двухдневного ограничения. Банк же, в свою очередь, должен информировать клиента о непрошедшей операции, а также обозначить причину и время действия приостановки. При этом если по истечении двух дней клиент захочет выполнить перевод на тот же счет, который ранее вызвал подозрения, то банк будет обязан выполнить данное поручение. Подчеркивается, что в данном случае банк не несет финансовой ответственности.