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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Банк заблокировал мой перевод

Банк заблокировал мой перевод

24 июля 2024, 17:09
Фото: 1MI
Центробанк объясняет задержки до двух суток борьбой с мошенничеством.

В четверг, 25 июля, в России вступает в силу закон, согласно которому банки должны будут приостанавливать переводы на два дня в том случае, если сведения о получателе денежных средств входят в базу данных ЦБ о случаях и попытках мошеннических операций. Если нарушить данное требование, кредитная организация будет обязана в течение тридцати дней вернуть деньги клиенту.

Отмечается, что перевод будет приостановлен даже в случае, когда клиент будет настаивать на нём либо предпринимать попытки повторно провести его в период действия двухдневного ограничения. Банк же, в свою очередь, должен информировать клиента о непрошедшей операции, а также обозначить причину и время действия приостановки. При этом если по истечении двух дней клиент захочет выполнить перевод на тот же счет, который ранее вызвал подозрения, то банк будет обязан выполнить данное поручение. Подчеркивается, что в данном случае банк не несет финансовой ответственности.

Вместе с этим банки обязаны приостановить переводы по новым признакам мошеннических схем. В данной ситуации они должны информировать клиента о том, что сумма, которую они намереваются перевести, может предназначаться злоумышленникам. Если в ответ на это клиент все равно подтверждает перевод, банк исполняет его лишь в том случае, если о получателе нет информации в базе данных Банка России.

Банки также должны приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. В этом случае надо предупредить клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных Банка России.

Ранее стало известно, что Башкортостан занимает лидирующие позиции в антирейтинге регионов по количеству киберпреступлений. Республика расположилась на шестой строчке рейтинга с показателем +46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Одна из недавних громких историй, связанных с мошенничеством произошла в Уфе. Женщина, поддавшись на уговоры мужчины, назвавшегося сотрудником банка, передала в руки злоумышленников порядка ₽10 млн.

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