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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Башкирии нашли опасные бактерии

В Башкирии нашли опасные бактерии

23 июля 2024, 11:02
Фото: Соцсети
Жителям региона запретили купаться и даже близко подпускать к воде своих питомцев, сообщает сектор по делам ГО и ЧС Администрации Баймакского района.

Пробы воды, взятые в районе пляжа в деревне Исяново, показали превышение допустимых норм энтерококков, что делает купание в озере опасным для здоровья.

Энтерококки — это бактерии, которые могут вызывать различные заболевания, включая кишечные инфекции, мочеполовые инфекции и сепсис. Они особенно опасны для детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Откуда же берутся энтерококки в воде?

Эксперты рассказывают, что чаще всего они попадают в водоемы из фекалий животных и людей. В частности, «Абхазский синдром», как еще называют этот вид загрязнения, связан с плохим санитарным состоянием пляжей и недостатком систем канализации в курортных зонах. Несоблюдение правил гигиены, сброс сточных вод в водоемы — все это способствует размножению энтерококков.

В ситуации с озером Талкас администрация района приняла решение о полной смене объема воды, чтобы снизить концентрацию бактерий до безопасного уровня. Также было рекомендовано воздержаться от использования озера животными и водоплавающими птицами, что поможет предотвратить повторное загрязнение.

— Жителям Баймакского района настоятельно рекомендуется соблюдать предупреждения и отказаться от купания в озере Талкас до полного восстановления безопасности водоема, — сообщает администрация Баймакского района.
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