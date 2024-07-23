В Башкирии нашли опасные бактерии

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Пробы воды, взятые в районе пляжа в деревне Исяново, показали превышение допустимых норм энтерококков, что делает купание в озере опасным для здоровья.
Энтерококки — это бактерии, которые могут вызывать различные заболевания, включая кишечные инфекции, мочеполовые инфекции и сепсис. Они особенно опасны для детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.
Откуда же берутся энтерококки в воде?
Эксперты рассказывают, что чаще всего они попадают в водоемы из фекалий животных и людей. В частности, «Абхазский синдром», как еще называют этот вид загрязнения, связан с плохим санитарным состоянием пляжей и недостатком систем канализации в курортных зонах. Несоблюдение правил гигиены, сброс сточных вод в водоемы — все это способствует размножению энтерококков.
В ситуации с озером Талкас администрация района приняла решение о полной смене объема воды, чтобы снизить концентрацию бактерий до безопасного уровня. Также было рекомендовано воздержаться от использования озера животными и водоплавающими птицами, что поможет предотвратить повторное загрязнение.
— Жителям Баймакского района настоятельно рекомендуется соблюдать предупреждения и отказаться от купания в озере Талкас до полного восстановления безопасности водоема, — сообщает администрация Баймакского района.