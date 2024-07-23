В Башкирии нашли опасные бактерии

Эксперты рассказывают, что чаще всего они попадают в водоемы из фекалий животных и людей. В частности, «Абхазский синдром», как еще называют этот вид загрязнения, связан с плохим санитарным состоянием пляжей и недостатком систем канализации в курортных зонах. Несоблюдение правил гигиены, сброс сточных вод в водоемы — все это способствует размножению энтерококков.