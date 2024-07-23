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Posted 23 июля, 10:03

Published 23 июля, 10:03

Modified 23 июля, 10:31

Updated 23 июля, 10:31

В Башкирии ищут похитителей верблюда

В Башкирии ищут похитителей верблюда

23 июля 2024, 10:03
Фото: 1MI.
МВД начало проверку после «угона» горбатого животного из цирка в Нефтекамске, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.

Ранее по соцсетям разлетелось видео, на котором компания молодых людей проводит «экскурсию» верблюду по ночному городу. Как выяснилось, через Нефтекамск пролегал маршрут гастролирующего цирка. Работники — на радость весёлой компании — после выступления не уследили за животным.

После небольшой прогулки животное вернули на место. Директор цирка о произошедшем узнал уже наутро из соцсетей. Шутку он не оценил — написал заявление в полицию.

Правоохранительные органы подтвердили Mkset информацию и сообщили, что «угонщиков» уже начали искать, но пока розыск результатов не дал.

Верблюда угнали из цирка в Башкирии
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