В Башкирии ищут похитителей верблюда

Posted 23 июля, 10:03
Published 23 июля, 10:03
Modified 23 июля, 10:31
Updated 23 июля, 10:31
Ранее по соцсетям разлетелось видео, на котором компания молодых людей проводит «экскурсию» верблюду по ночному городу. Как выяснилось, через Нефтекамск пролегал маршрут гастролирующего цирка. Работники — на радость весёлой компании — после выступления не уследили за животным.
После небольшой прогулки животное вернули на место. Директор цирка о произошедшем узнал уже наутро из соцсетей. Шутку он не оценил — написал заявление в полицию.
Правоохранительные органы подтвердили Mkset информацию и сообщили, что «угонщиков» уже начали искать, но пока розыск результатов не дал.