Уникальные феромоны создали в Уфе

По итогам полевых испытаний 2023 года обработка семян люцерны Чишминская 131 с использованием новой феромонной композиции привела к увеличению урожайности на 127% по сравнению с контрольной группой. На опытной делянке площадью 1000 м² экономическая эффективность составила 50 тысяч рублей на гектар при себестоимости препарата всего 10 тысяч рублей за гектар.