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Уникальные феромоны создали в Уфе

Уникальные феромоны создали в Уфе

23 июля 2024, 08:13
Фото: Уфимский федеральный исследовательский центр РАН
Ученые нашли верный способ повышения привлекательности в Башкирии, сообщает Уфимский федеральный исследовательский центр РАН.

В рамках Программы по созданию и развитию селекционно-семеноводческого центра для кормовых культур специалисты Уфимского института химии и Башкирского НИИ сельского хозяйства успешно разработали феромонную композицию, способствующую повышению урожайности таких культур, как люцерна и гречиха.

Это инновационное решение основано на синтетически полученных компонентах пахучей железы Насонова медоносных пчел и прошлых полевых испытаний на протяжении трех лет.

По итогам полевых испытаний 2023 года обработка семян люцерны Чишминская 131 с использованием новой феромонной композиции привела к увеличению урожайности на 127% по сравнению с контрольной группой. На опытной делянке площадью 1000 м² экономическая эффективность составила 50 тысяч рублей на гектар при себестоимости препарата всего 10 тысяч рублей за гектар.

В 2024 году начнутся расширенные полевые испытания на площади 2 гектара для люцерны Чишминская 131 и 2 гектара гречихи на Опытной станции «Уфимская». Феромонная композиция может занять свободную нишу на рынке стимуляторов роста растений.

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