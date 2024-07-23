Уникальные феромоны создали в Уфе

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:54
В рамках Программы по созданию и развитию селекционно-семеноводческого центра для кормовых культур специалисты Уфимского института химии и Башкирского НИИ сельского хозяйства успешно разработали феромонную композицию, способствующую повышению урожайности таких культур, как люцерна и гречиха.
Это инновационное решение основано на синтетически полученных компонентах пахучей железы Насонова медоносных пчел и прошлых полевых испытаний на протяжении трех лет.
По итогам полевых испытаний 2023 года обработка семян люцерны Чишминская 131 с использованием новой феромонной композиции привела к увеличению урожайности на 127% по сравнению с контрольной группой. На опытной делянке площадью 1000 м² экономическая эффективность составила 50 тысяч рублей на гектар при себестоимости препарата всего 10 тысяч рублей за гектар.
В 2024 году начнутся расширенные полевые испытания на площади 2 гектара для люцерны Чишминская 131 и 2 гектара гречихи на Опытной станции «Уфимская». Феромонная композиция может занять свободную нишу на рынке стимуляторов роста растений.