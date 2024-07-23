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Уфа скорбит о потерянном герое

Уфа скорбит о потерянном герое

23 июля 2024, 12:47
Фото: tg: Илвир Нурдавлятов
На 99-м году ушел из жизни уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Раис Рахимович Абдрашитов, сообщает Глава Администрации Кировского района Уфы.

Кировский район Уфы скорбит о потере выдающегося человека — ветерана Великой Отечественной войны Раиса Рахимовича Абдрашитова, который скончался на 99 году жизни. Глава Администрации района Илвир Нурдавлятов выразил соболезнования родным и близким покойного, отметив его неоценимый вклад в историю и развитие республики.

Раис Рахимович был настоящим героем, удостоенным множества наград за свои заслуги перед Отечеством, включая орден Отечественной войны II степени и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Его жизнь была наполнена подвигами и трудом, которые он посвятил восстановлению страны после войны.

Фото: tg: Илвир Нурдавлятов

После окончания Казанского строительного института Раис Рахимович переехал в Уфу, где прошел путь от рядового мастера участка до директора комбината производственных предприятий треста «Уфастрой». Он также работал в областном комитете партии и Совете Министров БАССР, внося значительный вклад в строительство и развитие региона.

Как член Президиума Совета ветеранов Кировского района, Раис Рахимович оставил яркий след в сердцах многих людей.

— Выражаю соболезнования родным и близким Раиса Абдрашитова. Слава ему и вечная память, — завершил свое обращение Илвир Нурдавлятов.
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