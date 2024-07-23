mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Топ-5 пород собак для ленивых людей

Топ-5 пород собак для ленивых людей: кто составит вам компанию в отдыхе на диване?

23 июля 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney
Топ-5 пород собак для ленивых людей
Для тех, кто хочет завести собаку, но вместо утренних пробежек предпочитает поспать до обеда. Читайте в нашем материале топ-5 пород для ленивого образа жизни.

Собаки — одни из лучших компаньонов, о которых вы только можете мечтать. Они преданны, любопытны и считаются лучшими друзьями человека. Однако, если вы живете в квартире, редко или вовсе не занимаетесь спортом, а также хотите, но боитесь завести четвероногого товарища, то специально для вас мы собрали топ-5 пород, которых стоит завести ленивому человеку.

Такса

Такса — любящая и заботливая порода, что делает ее отличным товарищем для валяния в постели. Но они также отличаются упрямством, поэтому чтобы сделать их более послушными им нужна хорошая база для тренировок. В целом они здоровы, хотя у некоторых могут быть проблемы с кожей, позвоночником и зубами. Таксы нуждаются в умеренных физических нагрузках. Имейте в виду, что длинношерстные таксы требуют немного больше ухода, чем короткошерстные или жесткошерстные.

Такса — любящая и заботливая породаТакса — любящая и заботливая порода
Такса — любящая и заботливая порода
Фото: Изображение Midjourney

Грейхаунд

Вопреки мнению многих людей, грейхаунды на самом деле не отличаются высокой энергией. Большинству грейхаундов нравится слоняться без дела со своими владельцами. Они не любят ежедневных прогулок и редких пробежек, и не нуждаются в больших физических нагрузках.

С этой породой, как правило, легко иметь дело, и они очень хорошо поддаются дрессировке.

ГрейхаундГрейхаунд
Грейхаунд
Фото: Изображение Midjourney

Французский бульдог

Французские бульдоги одни из самых забавных питомцев. Запрос на физические нагрузки у них достаточно низкий — они предпочитают грызть игрушку перед телевизором, а не бегать по полю.

Большинство французских бульдогов поддаются базовой дрессировке и, как правило, хорошо себя ведут, если их правильно воспитать. Эта порода требует минимального ухода, но будущие владельцы должны знать о таких потенциальных проблемах со здоровьем, как брахицефальный синдром и проблемы с кожей.

Французский бульдогФранцузский бульдог
Французский бульдог
Фото: Изображение Midjourney

Чихуахуа

Хоть от этих животных и исходит большой прилив энергии, они, как правило, не нуждаются в длительной дрессировке. Большинство чихуахуа также относительно здоровы, потребности в пище минимальны. Но длинношерстным чихуахуа потребуется немного больше внимания относительно стрижки и вычёсывания, чтобы избежать спутывания шерсти.

Единственное, на что следует обратить внимание, это на обычное поведение чихуахуа. Установите границы дозволенного прежде, чем у неё разовьется наполеоновский комплекс и она начнёт командовать вами.

ЧихуахуаЧихуахуа
Чихуахуа
Фото: Изображение Midjourney

Бульмастиф

Это спокойная, сдержанная порода, они прекрасно себя чувствуют в квартирах. Бульмастифы обладают низким уровнем энергии, ленивы и не против поваляться на диване. Во избежание ожирения время от времени стоит совершать длительные прогулки, на которых они могут быть неторопливыми. Также рекомендуется немного тренировать питомца, чтобы он не тянул поводок и не управлял вами.

Бульмастиф очень предан своей семье, уравновешен и терпим к детям. Они жаждут человеческого внимания и довольно ласковы. У них короткая, гладкая шерсть, которая почти не линяет. Из недостатков: склонность к вздутию живота, дисплазии тазобедренных суставов, локтевых суставов и проблемам со зрением, не переносит экстремальных температур, склонность к слюнотечению.

БульмастифБульмастиф
Бульмастиф
Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Почему морская свинка — лучший маленький питомец для вашего домаНе травите этим кошек: худшие марки корма для питомцев по версии РоскачестваКак защитить животных от жары: 7 простых советов, которые спасут жизнь вашему любимцу
#Ольга Харина#Общество#Животноводство#Домашние животные#Животные#Собаки#Приручение животных#КЦ
Подпишитесь
Путин подписал важный указ по Башкирии
Сегодня, 06:33
Особняк матери чиновника в Уфе поставили на госохрану
Сегодня, 07:24
В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»
Сегодня, 07:37
Самолёт Уфа-Сочи задымился при посадке
Сегодня, 09:59
VIP-гость разгромил ночной клуб в Башкирии
Сегодня, 09:25
Назад в 90-е: проверьте, насколько хорошо вы помните эпоху перемен!
Сегодня, 10:17