Топ-5 пород собак для ленивых людей: кто составит вам компанию в отдыхе на диване?

Такса — любящая и заботливая порода, что делает ее отличным товарищем для валяния в постели. Но они также отличаются упрямством, поэтому чтобы сделать их более послушными им нужна хорошая база для тренировок. В целом они здоровы, хотя у некоторых могут быть проблемы с кожей, позвоночником и зубами. Таксы нуждаются в умеренных физических нагрузках. Имейте в виду, что длинношерстные таксы требуют немного больше ухода, чем короткошерстные или жесткошерстные.