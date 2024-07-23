Топ-5 пород собак для ленивых людей: кто составит вам компанию в отдыхе на диване?

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Собаки — одни из лучших компаньонов, о которых вы только можете мечтать. Они преданны, любопытны и считаются лучшими друзьями человека. Однако, если вы живете в квартире, редко или вовсе не занимаетесь спортом, а также хотите, но боитесь завести четвероногого товарища, то специально для вас мы собрали топ-5 пород, которых стоит завести ленивому человеку.
Такса — любящая и заботливая порода, что делает ее отличным товарищем для валяния в постели. Но они также отличаются упрямством, поэтому чтобы сделать их более послушными им нужна хорошая база для тренировок. В целом они здоровы, хотя у некоторых могут быть проблемы с кожей, позвоночником и зубами. Таксы нуждаются в умеренных физических нагрузках. Имейте в виду, что длинношерстные таксы требуют немного больше ухода, чем короткошерстные или жесткошерстные.
Вопреки мнению многих людей, грейхаунды на самом деле не отличаются высокой энергией. Большинству грейхаундов нравится слоняться без дела со своими владельцами. Они не любят ежедневных прогулок и редких пробежек, и не нуждаются в больших физических нагрузках.
С этой породой, как правило, легко иметь дело, и они очень хорошо поддаются дрессировке.
Французские бульдоги одни из самых забавных питомцев. Запрос на физические нагрузки у них достаточно низкий — они предпочитают грызть игрушку перед телевизором, а не бегать по полю.
Большинство французских бульдогов поддаются базовой дрессировке и, как правило, хорошо себя ведут, если их правильно воспитать. Эта порода требует минимального ухода, но будущие владельцы должны знать о таких потенциальных проблемах со здоровьем, как брахицефальный синдром и проблемы с кожей.
Хоть от этих животных и исходит большой прилив энергии, они, как правило, не нуждаются в длительной дрессировке. Большинство чихуахуа также относительно здоровы, потребности в пище минимальны. Но длинношерстным чихуахуа потребуется немного больше внимания относительно стрижки и вычёсывания, чтобы избежать спутывания шерсти.
Единственное, на что следует обратить внимание, это на обычное поведение чихуахуа. Установите границы дозволенного прежде, чем у неё разовьется наполеоновский комплекс и она начнёт командовать вами.
Это спокойная, сдержанная порода, они прекрасно себя чувствуют в квартирах. Бульмастифы обладают низким уровнем энергии, ленивы и не против поваляться на диване. Во избежание ожирения время от времени стоит совершать длительные прогулки, на которых они могут быть неторопливыми. Также рекомендуется немного тренировать питомца, чтобы он не тянул поводок и не управлял вами.
Бульмастиф очень предан своей семье, уравновешен и терпим к детям. Они жаждут человеческого внимания и довольно ласковы. У них короткая, гладкая шерсть, которая почти не линяет. Из недостатков: склонность к вздутию живота, дисплазии тазобедренных суставов, локтевых суставов и проблемам со зрением, не переносит экстремальных температур, склонность к слюнотечению.