РЭО: В РФ более 60% регоператоров испытывают дефицит водителей мусоровозов

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, чтобы коммунальная услуга по обращению с ТКО была оказана качественно, в первую очередь необходимо своевременно вывозить ТКО с мест их накопления. Но, даже невзирая на достаточную укомплектованность автопарка, это делать не удается, так как не хватает водителей спецтехники. Итоги проведенного опроса показали, что от нехватки водителей в штате страдает более 60% регоператоров. Укомплектованность квалифицированными кадрами входит в список ключевых факторов, влияющих на работу регионального оператора.
Сами же регоператоры отмечают, что дефицит персонала в настоящее время достигает в среднем 30% от требуемого количества сотрудников, информируют novostivolgograda.ru.
Чтобы не нарушать график вывоза отходов, региональные операторы вынуждены выстраивать режим работы водителей в несколько смен, в том числе в ночные. В нескольких субъектах Федерации водителям мусоровозов приходится самим расчищать территории контейнерных площадок от навалов ТКО, прокладывая себе дорогу к контейнерам. В частности, в Оренбургской области во время ликвидации последствий паводка водители мусоровозов были вынуждены выполнять функции разнорабочих, что привело к дополнительному оттоку сотрудников.
Согласно заявлению заместителя генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, ключевая проблема заключается в неконкурентных заработках водителей спецтехники. При расчете ФОТ тариф регоператора включает средние значения по отрасли ЖКХ, а это сильно отличается от рыночной стоимости аналогичных позиций в других сферах. Водители в разных регионах РФ в сфере обращения с ТКО получают зарплаты на уровне 40–80 тыс. руб. Но в коммерческих сферах (например, курьеры служб доставки) и в сельхозрегионах во время посевной и сбора урожая те же водители могут заработать в разы больше.
Для обеспечения стабильного вывоза ТКО региональным операторам приходится значительно повышать зарплаты водителей при поиске новых работников, выходя за пределы согласованного в тарифе бюджета и увеличивая реальную себестоимость вывоза отходов.