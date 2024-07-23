РЭО: В РФ более 60% регоператоров испытывают дефицит водителей мусоровозов

Согласно заявлению заместителя генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, ключевая проблема заключается в неконкурентных заработках водителей спецтехники. При расчете ФОТ тариф регоператора включает средние значения по отрасли ЖКХ, а это сильно отличается от рыночной стоимости аналогичных позиций в других сферах. Водители в разных регионах РФ в сфере обращения с ТКО получают зарплаты на уровне 40–80 тыс. руб. Но в коммерческих сферах (например, курьеры служб доставки) и в сельхозрегионах во время посевной и сбора урожая те же водители могут заработать в разы больше.