РЭО: Под Тулой запущен комплекс по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Выступая на открытии, Дмитрий Патрушев сообщил, что в рамках национального проекта «Экология» при весомой поддержке государства в Тульской области возвели современный комплекс по переработке твердых коммунальных отходов. Мощности объекта обеспечивают возможность охвата всего объема твердых отходов Тулы и близлежащих муниципалитетов. Выход комплекса на проектную мощность в ближайшие годы, по словам вице-премьера, позволит организовать 600 рабочих мест. Об этом сообщает vostokmedia.com
По мнению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, новый комплекс в Тульской области способен принять на обработку 480 тысяч тонн отходов в год, из которых 209 тысяч тонн будут поступать на утилизацию. В состав комплекса войдут цех обработки, участок производства техногрунта и цех расщепления полимерных материалов. В процессе обработки отходов на объекте будут применять метод гидросепарации, при котором из твердых отходов отберут даже самые мелкие фракции, заключил глава РЭО.
Метод гидросепарации предусматривает разделение ТКО посредством применения потоков воздуха и воды с отделением мелкой фракции отходов, которая раньше считаламь нетоварной.
Помимо этого, на объекте в промышленном масштабе удалось реализовать технологию пиролиза смешанных отходов нестабильной морфологии. На такой площадке утилизации отходы расщепляются до соединений углеводородов — изначального природного состояния. В результате утилизации полимерных материалов на объекте получают горючий газ (смесь кислорода и водорода), горючую жидкость (аналог нефтепродуктов) и твердый углерод (аналог каменного угля). Государственная экологическая экспертиза предоставила положительное заключение на эту технологию.
По данным заместителя гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, стоимость проекта составила 5,8 миллиарда рублей. РЭО выделил финансирование в размере полутора миллиардов рублей в форме выкупа облигаций инвестора.