РЭО: Под Тулой запущен комплекс по обращению с ТКО

По мнению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, новый комплекс в Тульской области способен принять на обработку 480 тысяч тонн отходов в год, из которых 209 тысяч тонн будут поступать на утилизацию. В состав комплекса войдут цех обработки, участок производства техногрунта и цех расщепления полимерных материалов. В процессе обработки отходов на объекте будут применять метод гидросепарации, при котором из твердых отходов отберут даже самые мелкие фракции, заключил глава РЭО.