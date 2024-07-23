Почему морская свинка — лучший маленький питомец для вашего дома

Эти грызуны — настоящие умницы. Они поддаются дрессировке и даже могут узнавать своего владельца. Представьте, что вы приходите домой, а ваш маленький друг радостно бежит к вам. Это не сказка, а реальность! Ученые доказали, что эти мохнатые комочки способны запоминать голоса и лица, что делает их преданными компаньонами.