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Особняк матери чиновника в Уфе поставили на госохрану

Особняк матери чиновника в Уфе поставили на госохрану

23 июля 2024, 07:24
Фото: Башкультнаследие
Здание расположено в самом центре города у всех на виду.

Особняк Шкапских в столице Башкирии признали памятником культуры — прежде постройка находилась лишь в статусе выявленных объектов культурного наследия, в документе Башкультнаследия говорится об утрате силы соответствующего более раннего постановления.

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Одноэтажное здание располагается по Карла Маркса, 41. Его построили ещё в 1867 году. В 2020 году Башкультнаследие выдало разрешение на работы по сохранению объекта.

Первым владельцем особняка являлась Прасковья Шкапская — мать чиновника Петра Россинского и племянница краеведа Василия Юматова. К 1917 году постройка сменила несколько владельцев, а при большевиках была передана в горкомхоз. С 1948 года находилось в собственности домоуправления. После распада СССР здание приватизировали, с тех пор там располагаются частные торговые объекты.

Видео: UTV
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