Особняк матери чиновника в Уфе поставили на госохрану

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:45
Особняк Шкапских в столице Башкирии признали памятником культуры — прежде постройка находилась лишь в статусе выявленных объектов культурного наследия, в документе Башкультнаследия говорится об утрате силы соответствующего более раннего постановления.
Одноэтажное здание располагается по Карла Маркса, 41. Его построили ещё в 1867 году. В 2020 году Башкультнаследие выдало разрешение на работы по сохранению объекта.
Первым владельцем особняка являлась Прасковья Шкапская — мать чиновника Петра Россинского и племянница краеведа Василия Юматова. К 1917 году постройка сменила несколько владельцев, а при большевиках была передана в горкомхоз. С 1948 года находилось в собственности домоуправления. После распада СССР здание приватизировали, с тех пор там располагаются частные торговые объекты.