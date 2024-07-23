Особняк матери чиновника в Уфе поставили на госохрану

Первым владельцем особняка являлась Прасковья Шкапская — мать чиновника Петра Россинского и племянница краеведа Василия Юматова. К 1917 году постройка сменила несколько владельцев, а при большевиках была передана в горкомхоз. С 1948 года находилось в собственности домоуправления. После распада СССР здание приватизировали, с тех пор там располагаются частные торговые объекты.