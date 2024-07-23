Ночная погоня в Башкирии попала на видео

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 08:53
В Сибае произошел инцидент, который привлек внимание местных жителей. Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль марки «Мерседес», однако водитель, вместо того чтобы подчиниться требованиям полицейских, увеличил скорость и решил скрыться. Началось преследование иномарки, которое вскоре привело к неожиданным последствиям.
На улице Горького гонщик не справился с управлением, врезался в ограждение аллеи и продолжил движение по ней. Ночное преследование закончилось на пересечении улиц Коммунистической и Кирова, где водитель врезался в здание магазина. Как известно, никто из прохожих не пострадал.
Правонарушитель был задержан на месте происшествия. Им оказался 40-летний местный житель, который при освидетельствовании показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,785 мг/л.
В отношении него составлены несколько административных материалов, включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.