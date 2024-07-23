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Published Сегодня, 07:52

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Ночная погоня в Башкирии попала на видео

Ночная погоня в Башкирии попала на видео

23 июля 2024, 07:52
Фото: Соцсети
Водитель иномарки разбил свой автомобиль в Сибае, когда пытался скрыться от инспекторов, сообщает руководитель ГИА РБ Владимир Севастьянов.

В Сибае произошел инцидент, который привлек внимание местных жителей. Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль марки «Мерседес», однако водитель, вместо того чтобы подчиниться требованиям полицейских, увеличил скорость и решил скрыться. Началось преследование иномарки, которое вскоре привело к неожиданным последствиям.

На улице Горького гонщик не справился с управлением, врезался в ограждение аллеи и продолжил движение по ней. Ночное преследование закончилось на пересечении улиц Коммунистической и Кирова, где водитель врезался в здание магазина. Как известно, никто из прохожих не пострадал.

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Правонарушитель был задержан на месте происшествия. Им оказался 40-летний местный житель, который при освидетельствовании показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,785 мг/л.

В отношении него составлены несколько административных материалов, включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

Видео: Соцсети
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