Ночная погоня в Башкирии попала на видео

На улице Горького гонщик не справился с управлением, врезался в ограждение аллеи и продолжил движение по ней. Ночное преследование закончилось на пересечении улиц Коммунистической и Кирова, где водитель врезался в здание магазина. Как известно, никто из прохожих не пострадал.