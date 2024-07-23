Малолетний байкер сбил другого ребёнка в Башкирии

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Утверждается, что ДТП произошло на улице Тагирова — 10-летний подросток якобы двигался на квадроцикле и совершил наезд на другого ребёнка. Возраст пострадавшего не уточняется.
Mkset обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона, пресс-службе ведомства в данный момент уточняет информацию о происшествии. Как только ведомство даст ответ на запрос реакции, он будет опубликован.
Пользователи соцсетей между тем принялись отчитывать взрослых, позволивших ребёнку управлять транспортным средством.
— Эти люди, которые разрешили ребенку сесть за руль вообще в своем уме? — вопрошает Юлия Г.
— Нет, не в своем, — резюмирует Мария Р. — Около пяти утра такой же ребенок ехал на очень большой скорости стоя. Ни каски, ничего. Родителям замечание, а они встали на защиту ребенка. Я понимаю, это их ребенок. Но разве он не нужен родителям живой?
Комментаторы стали вспоминать и другие аналогичные случаи.
— В Бирске я попросил родителей такого же оболтуса отправить пацана кататься в поле, а не мешать людям. Яжмать сказала, что далеко ребенка отпустить не может. Ребенку было лет 14, — посетовал Александр Ч.
Ранее Mkset сообщал о ДТП в Благовещенском районе Башкирии — там малолетний байкер, ездивший без прав, едва не лишился ноги.