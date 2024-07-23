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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Малолетний байкер сбил другого ребёнка в Башкирии

Малолетний байкер сбил другого ребёнка в Башкирии

23 июля 2024, 13:13
Фото: 1MI
В Октябрьском школьник на транспортном средстве сбил несовершеннолетнего пешехода, сообщают очевидцы в соцсетях.

Утверждается, что ДТП произошло на улице Тагирова — 10-летний подросток якобы двигался на квадроцикле и совершил наезд на другого ребёнка. Возраст пострадавшего не уточняется.

Mkset обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона, пресс-службе ведомства в данный момент уточняет информацию о происшествии. Как только ведомство даст ответ на запрос реакции, он будет опубликован.

Пользователи соцсетей между тем принялись отчитывать взрослых, позволивших ребёнку управлять транспортным средством.

— Эти люди, которые разрешили ребенку сесть за руль вообще в своем уме? — вопрошает Юлия Г.
— Нет, не в своем, — резюмирует Мария Р. — Около пяти утра такой же ребенок ехал на очень большой скорости стоя. Ни каски, ничего. Родителям замечание, а они встали на защиту ребенка. Я понимаю, это их ребенок. Но разве он не нужен родителям живой?

Комментаторы стали вспоминать и другие аналогичные случаи.

— В Бирске я попросил родителей такого же оболтуса отправить пацана кататься в поле, а не мешать людям. Яжмать сказала, что далеко ребенка отпустить не может. Ребенку было лет 14, — посетовал Александр Ч.
Байкер-подросток без прав едва не лишился ноги в ДТП в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о ДТП в Благовещенском районе Башкирии — там малолетний байкер, ездивший без прав, едва не лишился ноги.

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