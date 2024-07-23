Каждый пятый клещ Башкирии — убийца

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
По данным мониторинга, проведенного Роспотребнадзором, в 2024 году количество людей, обратившихся за медицинской помощью из-за присасывания клещей, снизилось на 21,2% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, специалисты предупреждают о необходимости соблюдать меры профилактики, так как сезон активности клещей продолжается.
Исследования показали, что среди собранных клещей зараженность вирусом клещевого энцефалита составляет 1,0%, а возбудителями инфекционного боррелиоза — 21,7%.
Эксперты рекомендуют всем жителям и гостям региона быть особенно осторожными в лесах и парках.
— Если вам все-таки удалось встретиться с клещом, обязательно сдайте его на исследование. Это поможет определить риск заражения и своевременно предпринять необходимые меры, — советует врач-эпидемиолог.
Профилактика укусов включает в себя использование репеллентов, ношение закрытой одежды и регулярную проверку тела на наличие паразитов после прогулок на свежем воздухе, напоминают эксперты.