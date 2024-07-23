Каждый пятый клещ Башкирии — убийца

По данным мониторинга, проведенного Роспотребнадзором, в 2024 году количество людей, обратившихся за медицинской помощью из-за присасывания клещей, снизилось на 21,2% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, специалисты предупреждают о необходимости соблюдать меры профилактики, так как сезон активности клещей продолжается.