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Хабиров: Башкирскому кумысу нужна охрана

Хабиров: Башкирскому кумысу нужна охрана

23 июля 2024, 06:07
Фото: 1MI
Распространённый у тюркских народов напиток из молока кобылы может пополнить Госреестр национального наследия Башкортостана, соответствующий закон в региональный парламент внёс глава субъекта.

Комментируя инициативу, спикер Константин Толкачёв напомнил о поправках в Конституцию Башкирии, принятые в 2021 году, а именно — указал на положение о «сохранении памяти предков».

Радий Хабиров предложил внести и ряд других нематериальных объектов культурного наследия, а также памятников. Речь идёт о заповедниках и парках Шульган-Таш, Аслы-Куль, Кандры-Куль, Мурадымовском ущелье, Иремели, Куштау, Торатау, Юкатау и других территориях. Кроме того, особый статус после принятия закона будут наделены свадебные обряды башкир, технология изготовления башкирской юрты, кумыс, борьба куреш, которую часто исполняют на Сабантуях, и другие элементы, в том числе башкирский язык.

Проголосовать за инициативу народные избранники собираются в конце осенней сессии Курултая.

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Отметим, что аналогичный Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния существует и в Республике Татарстан. В него, в частности, включены старинные народные промысли, такие как резьба по дереву, традиции отдельных районов, обрядовые праздники и свадебные церемонии, национальные блюда, техника игры на инструментах и технологии изготовления различных предметов.

Перечень объектов нематериального наследия имеет организация ЮНЕСКО. Среди его элементов, например, навыки изготовления тканей в Таджикистане, искусство коневодства в Туркменистане, традиция изготовления музыкального инструмента «балабан» в Турции и Азербайджане. Между тем ряд государств, таких как США и Россия, к конвенции по защите нематериального культурного наследия не присоединялись.

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