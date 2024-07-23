Хабиров: Башкирскому кумысу нужна охрана

Радий Хабиров предложил внести и ряд других нематериальных объектов культурного наследия, а также памятников. Речь идёт о заповедниках и парках Шульган-Таш, Аслы-Куль, Кандры-Куль, Мурадымовском ущелье, Иремели, Куштау, Торатау, Юкатау и других территориях. Кроме того, особый статус после принятия закона будут наделены свадебные обряды башкир, технология изготовления башкирской юрты, кумыс, борьба куреш, которую часто исполняют на Сабантуях, и другие элементы, в том числе башкирский язык.