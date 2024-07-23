Фестиваль латиноамериканской культуры в Москве: старт дан!

Официальное открытие фестиваля состоялось в Саду «Эрмитаж» при участии руководства города, дипломатов из стран Латинской Америки, деятелей культуры. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин отметил в приветственной речи, что фестиваль — это отличная возможность лучше узнать друг друга, ведь, несмотря на расстояния, нас объединяют общие ценности и взгляд на жизнь.