Фестиваль латиноамериканской культуры в Москве: старт дан!

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Красочный праздник, который продлится до 28 июля, призван укрепить культурные и гуманитарные связи между Россией и латиноамериканскими государствами, познакомить москвичей и гостей города с самобытными традициями далекого, но такого притягательного региона.
Официальное открытие фестиваля состоялось в Саду «Эрмитаж» при участии руководства города, дипломатов из стран Латинской Америки, деятелей культуры. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин отметил в приветственной речи, что фестиваль — это отличная возможность лучше узнать друг друга, ведь, несмотря на расстояния, нас объединяют общие ценности и взгляд на жизнь.
Первый фестивальный день подарил гостям феерию музыки и танца. На сцену вышли именитые исполнители — кубинский оркестр Hot Havana Orchestra, эквадорская оперная звезда Карен Лисбет Соса Лимонес, колумбийская певица Айда Босса. Зрители с восторгом встретили зажигательное аргентинское танго в исполнении маэстро Эмиля Салеса, оркестра Tango en Vivo и артистов Московского театра танго.
Посетители смогли не только насладиться концертом, но и принять участие в мастер-классах по латиноамериканским танцам от профессионалов из ViVa dance и GallaDance. Любители hand-made научились делать традиционные сувениры — красочные пиньяты, браслеты, веера. Даже если что-то не получалось сразу, атмосфера всеобщего веселья и дружелюбия вдохновляла пробовать снова.
Программа фестиваля чрезвычайно насыщенна и рассчитана на самую широкую аудиторию. Гостей ждали показы латиноамериканской моды, дегустация экзотических блюд, выставки, лекции о культуре, истории и природе региона. Кинолюбители смогут посетить ретроспективы лучших фильмов из Бразилии, Аргентины, Кубы, Мексики в легендарном «Иллюзионе» и Третьяковской галерее.
Организаторы фестиваля — Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы, Департамент культуры, Дом Латинской Америки, посольства латиноамериканских стран, ведущие музеи, вузы столицы. Благодаря их усилиям у москвичей и туристов появилась уникальная возможность прикоснуться к манящему миру Латинской Америки, не покидая мегаполиса.
Устроители надеются, что фестиваль станет ежегодным событием и привлечет еще больше участников и зрителей. Ведь подобные мероприятия — это лучший способ строить мосты дружбы между народами, открывать новые культурные горизонты, разрушать барьеры и стереотипы. Латиноамериканский фестиваль обещает стать одним из самых ярких и запоминающихся событий лета в Москве.