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Башкирия — среди регионов-лидеров по кибер-преступности

Башкирия — среди регионов-лидеров по кибер-преступности

23 июля 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney
Число жителей республики, пострадавших от мошенников, растёт невообразимыми темпами, следует из отчёта МВД России о состоянии преступности в первые пять месяцев 2024 года.

В документе правоохранителей говорится, что Республика Башкортостан входит в десятку регионов с наибольшими темпами роста числа предварительно расследованных преступлений, совершённых с использованием интернета и телекоммуникационных технологий.

В Башкирии этот показатель составил +46,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Таким образом, республика заняла шестое место среди российских субъектов, уступая Тверской области (+48,4%), Адыгее (+60%), Севастополю (+65,8%), а также Костромской (+71,7%) и Новгородской областям (+115%).

Обгоняет Башкирия Псковскую область (+44,4%), Хабаровский край (+44,2%), Калининградскую область (+40,9%) и Мурманскую область (+40,3%).

Отметим, что за минувшие сутки, 22 июля, жители Башкирии поставили антирекорд по числу обращений о мошенничестве. За день в республике аферистам отдали ₽23,5 млн.

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