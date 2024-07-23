Башкирия — среди регионов-лидеров по кибер-преступности

В Башкирии этот показатель составил +46,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Таким образом, республика заняла шестое место среди российских субъектов, уступая Тверской области (+48,4%), Адыгее (+60%), Севастополю (+65,8%), а также Костромской (+71,7%) и Новгородской областям (+115%).