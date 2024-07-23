Башкирия — среди регионов-лидеров по кибер-преступности

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В документе правоохранителей говорится, что Республика Башкортостан входит в десятку регионов с наибольшими темпами роста числа предварительно расследованных преступлений, совершённых с использованием интернета и телекоммуникационных технологий.
В Башкирии этот показатель составил +46,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Таким образом, республика заняла шестое место среди российских субъектов, уступая Тверской области (+48,4%), Адыгее (+60%), Севастополю (+65,8%), а также Костромской (+71,7%) и Новгородской областям (+115%).
Обгоняет Башкирия Псковскую область (+44,4%), Хабаровский край (+44,2%), Калининградскую область (+40,9%) и Мурманскую область (+40,3%).
Отметим, что за минувшие сутки, 22 июля, жители Башкирии поставили антирекорд по числу обращений о мошенничестве. За день в республике аферистам отдали ₽23,5 млн.